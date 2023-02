Fico tvrdí, že Brusel akútne potrebuje počuť aj iný názor na vojnu na Ukrajine ako len ten, ktorý znie z USA

Je fakt, že z našich vnútorných slovenských problémov veľvyslancov nič nezaujalo. Rozklad štátu, historické zadlžovanie, šíriaca sa chudoba, vysoké ceny, opakujúce sa pokusy zlikvidovať a pozatvárať opozíciu, to všetko je mimo sféry ich záujmu. Veľvyslanca USA iba mimoriadne zaujalo, keď som oznámil potrebu otvoriť rokovania o obrannej zmluve s USA, ktorá je pre Slovensko absolútne nevýhodná a narušuje našu suverenitu.

Jediné, čo nás na stretnutí spájalo a rozdeľovalo bola vojna na Ukrajine

Spájalo v tom, že si plne uvedomujeme rozsah tragédie na Ukrajine a potrebu pomáhať ľuďom zvládnuť vojnu zásielkami humanitárnej pomoci. Rovnako nás spájala zahranično-politická orientácia Slovenska, ktorú nikto nespochybňoval, ani my, ani veľvyslanci.

Čo nás výrazne rozdeľovalo, boli príčiny vojny na Ukrajine a pohľad do budúcnosti. Nikto zo Západu nechce počúvať, ako bolo Rusko oklamané v súvislosti s bezpečnostnými zárukami, ako Ukrajina nerešpektovala Minské dohody, ani to, ako ukrajinskí fašisti v roku 2014 vraždili ľudí ruskej národnosti na Donbase.

To pre nás nemôže byť a ani nie je ospravedlnenie použitia ruskej vojenskej sily na Ukrajine vo februári 2022. Ale je to pre nás dôležité pre porozumenie, čo sa dnes vlastne na Ukrajine deje. A ovplyvňuje to aj naše videnie budúcnosti.

Západ nikdy konvenčnú vojnu s Ruskom nevyhrá

Pred veľvyslancami som zdôrazňoval potrebu okamžitého zastavenia bojov na Ukrajine a začiatku rokovaní medzí USA, Ruskom, Ukrajinou a EÚ. Lebo Západ nikdy konvenčnú vojnu s Ruskom nevyhrá. A môže posielať všetku výzbroj, aká existuje, bude to viesť len a len k ďalšiemu utrpeniu na Ukrajine. Ruská federácia musela rátať so svojimi obeťami, ale za každého mŕtveho ukrajinského civilistu a vojaka budú musieť vziať zodpovednosť aj tí, ktorí si vojenskými zásielkami želajú predlžovanie vojnového konfliktu.

A je veľmi nebezpečným nepochopením atmosféry v Rusku, ak sa Nemecko rozhodlo poslať na Ukrajinu 14 tankov Leopard II a 88 Leopardov I s rovnakými krížmi, aké sa valili do bývalého ZSSR v júni 1941. Neodpustím si štipľavú poznámku. Za tieto dve čísla 14 a 88 bol na Slovensku odsúdený a prišiel o mandát opozičný politik, a to neposielal tanky, ale Eurá chudobnej rodine.

Vážení priatelia, Slovensko by nemalo byť, v tom najlepšom prípade, v polohe mŕtveho chrobáka, alebo v tom najhoršom prípade, ako si to predstavujú americkí aktivisti Čaputová, Matovič či Heger, priamo zapojené do vojny na Ukrajine zásielkami slovenských zbraní. Veľvyslanec VB to v stredu povedal veľmi presne – súčasná vláda má kvôli zásielkam zbraní na Ukrajinu najlepší medzinárodný imidž – a ja dodávam a že je jedno, že ju na Slovensku nikto nechce, lebo zlyhala všade, kde sa dalo. A že preto Západ prezidentke a vláde odpustí na Slovensku všetko, aj keby tu všetci pomreli od hladu a nás opozičných povešali.

Považujem za zvrátené, ak ten, kto je vojne na Ukrajine za mier, je považovaný za nebezpečného extrémistu

Veľmi otvorene som veľvyslancom v stredu (1. 2.) povedal, že v prípade našej účasti vo vláde presadím zastavenie vojenských dodávok na Ukrajinu, lebo nie sú riešením, podobne ako nefunkčné protiruské sankcie. Naopak sú len a len predlžovaním neriešiteľnej vojnovej agónie a obrovského nárastu vojnových obetí. Rovnako som otvorene vyčítal veľvyslancom krajín EÚ, že EÚ nemá žiadnu mierovú iniciatívu, žiadnu vlastnú zahraničnú politiku a že je úplne vo vleku amerických záujmov. A že považujem za zvrátené, ak ten, kto je vojne na Ukrajine za mier, je považovaný za nebezpečného extrémistu, ktorého treba vylúčiť z medzinárodného života.

A že na Západe je vítaný len ten, kto podporuje na Ukrajine ďalšie a ďalšie krviprelievanie bez akéhokoľvek riešenia. Slovensko, napriek tomu, že sme malí, si musí zachovať vlastnú tvár. Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, naša tvár nemôže byť ani americká, ani ruská. Musí to byť tvár slovenská, ľudská, tvár zdravého rozumu. A taký chce byť aj SMER – slovenská sociálna demokracia.