Odvolávanie Hegerovej vlády pokračuje počas druhého dňa: Veľký zvrat v platforme OĽaNO, žiadajú posun hlasovania!

BRATISLAVA - Diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v parlamente začala 8. decembra popoludní. Sulík v úvode skonštatoval, že ak by sa podarilo vysloviť nedôveru kabinetu, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie SaS v parlamente podporila. Deklaroval, že SaS by nebola jej súčasťou a odmietol tvrdenia Smeru-SD. Dnes pokračuje druhý deň rozpravy v rámci odvolávania vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).

VIDEO Vystúpenie Roberta Fica v parlamente:

v parlamente prebehol druhý deň rokovania v rámci odvolávania vlády Eduarda Hegera

piatková časť schôdze sa skončila o 14:00, pokračovať v rozprave sa bude v pondelok ráno a finálne hlasovanie sa očakáva v utorok o 11:00

Aktualizované 14:00

Piatková schôdza skončila. Ďakujeme, že ste jej priebeh sledovali spolu s nami.

Aktualizované 13:46

Gábor Grendel ako podpredseda parlamentu informoval poslancov, že dnešná schôdza skončí už o 14:00 a pokračovanie bude až v pondelok od 9:00.

Aktualizované 13:30

Demokratická platforma OĽaNO a ďalší nezaradení poslanci ako Martin Klus a Juraj Šeliga vyzvali, aby sa hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde preložilo na januárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Argumentujú, že dovtedy by bol čas na rokovanie, ako si opozičná SaS predstavuje rozumnú a riadnu rekonštrukciu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), o ktorej v pléne hovoril šéf liberálov Richard Sulík. Platforma s ďalšími poslancami deklarovali podporu súčasnej vláde.

Klus, ktorý nedávno odišiel z SaS, pripomenul, že aj v diskusii v pléne zazneli podnety a je o čom rokovať v súvislosti s rekonštrukciou vlády. "Sme presvedčení, že na takéto niečo treba viac času a nedá sa to za dva rokovacie dni," povedal. Preto vidí zmysel v preložení hlasovania. "Stojíme tu ako ľudia, ktorí odmietajú predčasné voľby, návrat Hlasu-SD a Smeru-SD, dokonca s ústavnou väčšinou," podotkol.

SaS má na tento výstup svoj názor. "Je úsmevné žiadať o odloženie hlasovania o dôvere vlády Eduarda Hegera. Opakovane počúvame o červených čiarach pána Budaja a Juraja Šeligu, avšak v realite ich viackrát popreli. Utorkové hlasovanie ukáže, kto podporuje túto vládu. Priestor na rokovanie bol od 6. júla, avšak doteraz nebol nikto z občianskodemokratickej platformy schopný pomenovať, čo je najväčší problém tejto vlády. Odmietame preto ďalej traumatizovať spoločnosť," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Aktualizované 13:14

Minister obrany Jaroslav Naď ako ďalší rečník vystúpil v pléne s emotívnym výstupom po tom, ako sa vrátil z Ukrajiny. "Ukrajina má také problémy, že stretnete chlapca, ktorý sa už neporozpráva s vlastným otcom, lebo ohluchol. A my tu máme také problémy, že ide o personálne problémy s kým? S Igorom Matovičom?" pýta sa v pléne Naď. "MO SR je aktuálne pod výrazným kybernetickým útokom. Už sa k tomu prihlásil aj konkrétny útočník. Je to ruská skupina," zdôraznil minister. Kybernetický útok vníma Naď ako reakciu na štvrtkovú (8. 12.) zahraničnú pracovnú cestu na Ukrajine, kde bol aj s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom a šéfom rezortu diplomacie Rastislavom Káčerom. "Asi si povedali, že naša cesta na Ukrajinu má byť nejakým spôsobom odmenená," podotkol Naď.

Program aktuálnej schôdze sa rozšíril o ďalšie tri návrhy zákonov, ktoré vláda odporúča prerokovať v tzv. zrýchlenom režime. Plénum zároveň vo štvrtok rozhodlo, že v pondelok (12. 12.) bude rokovať iba v prípade, ak by sa nestihlo prerokovať odvolávanie vlády. Do programu pribudla novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Hovorí o tom, že rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.

Aktualizované 13:04

Šéf parlamentu Boris Kollár sa v duchu hlasovania vyjadril tak, že nie je ochotný sa spoliehať na poruchové hlasovacie zariadenia. Možnosť hlasovať fyzickým postavením sa a povedaním svojho názoru chce predniesť na poslaneckom grémiu. V pléne sa už nachádzajú ministri koalície, konkrétne minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister školstva Ján Horecký (nom. OĽaNO).

Aktualizované 12:36

Predseda parlamentu sa medzitým pre novinárov na chodbe vyjadruje k viacerým témam. Okrem iného sa vyjadril aj na najnovšiu kauzu okolo Richarda Sulíka. Plénum je naďalej mimoriadne poloprázdne a členovia vlády nie sú aj naďalej na svojich miestach, hoci rozprava k vysloveniu nedôvery vláde už prebieha niekoľko hodín.

Aktualizované 12:21

Niekoľko minút v rozprave si nateraz preberá líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Diskusia má za následok - jednu dôležitú vec - v utorok to tu bude na stole. Na túto odpoveď veľmi pozorne čakajú obyvatelia Slovenskej republiky, lebo dnes všetci veľmi pozorne sledujú, čo sa deje v parlamente a všetci čakajú, že v utorok o jedenástej sa konečne niečo môže udiať. Naša odpoveď na túto otázku bude veľmi jednoduchá," povedal Pellegrini s tým, že neexistuje už žiadna tretia voľba.

Aktualizované 11:25

Do pléna prišiel hovoriť ďalší rečník. Je ním Stanislav Mizík z ĽSNS. Po ňom nasleduje Milan Mazurek z Republiky.

Aktualizované 10:40

Ďalším vystupujúcim poslancom v rozprave je predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš. Ten apeluje aj na poslancov SaS, aby si všímali, ako reagovali v pléne poslanci Smeru vo faktických poznámkach. "Spolu sme viac ako desať rokov bojovali bok po boku, ako sme robili protesty, tlačovky, kde sme poukazovali na rozkrádačky Smeru a ich kumpánov," prihovára sa Šipoš poslancom liberálov.

Aktualizované 9:37

V rozprave pokračuje šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý na začiatok tvrdí, že odvolávanie paradoxne bolo iniciované preto, lebo sám na konci dňa neskončil vo väzbe. Ten opakuje včerajšie stanovisko o tom, že namiesto osláv 30. výročia vzniku sa parlament nevenuje prípravám na tieto oslavy, ale sa v parlamente uráža, pokrikuje a uráža.

Aktualizované 9:12

Začiatok dnešnej časti schôdze sa nesie v znamení poloprázdneho parlamentu.

Aktualizované 9:00

V parlamente pokračuje 79. a mimoriadna schôdza parlamentu. Pokračuje rozprava k bodu vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ako prvá dnes v rozprave vystupuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Tej prekáža, že pri začiatku schôdze nesedí nikto z predstaviteľov vlády v pléne. Podľa nej aj toto gesto demonštruje úctu k slušnému vládnutiu. "Táto vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí Boris Kollár. A to je teda veľmi málo. A, bohužiaľ, tiež do akej miery jej to dovolia nezaradení poslanci z klubu OĽaNO alebo už zaradení v klube Sme rodina," vyhlásila Kolíková.

SaS sa do vlády nevráti, odpovedá Smeru Sulík

SaS sa do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevráti. Zdôraznil to líder strany Richard Sulík. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého nechce Sulík predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Vyjadrenia Fica dementuje.

"Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci. Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime," skonštatoval Sulík.

Opätovne poznamenal, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) stratila akýkoľvek zmysel svojej existencie. Poukazuje zároveň na to, že 90 percent občanov je znechutených. Predseda Smeru-SD vo štvrtok (8. 12.) vyhlásil, že strana zahlasuje za pád vlády, ale neurobí nič, aby pomohla Sulíkovi vrátiť sa naspäť do vládnej koalície. Tvrdí, že Sulík nechce predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Zároveň požiadal SaS, aby prestala útočiť na Smer-SD, ak chce ich hlasy.