MIMORIADNY ONLINE Zvrat v parlamente počas rozhodovania o budúcnosti vlády: Šipošov návrh posunul hlasovanie

BRATISLAVA - Celá politická spoločnosť sa dnes pozerala na parlament, ktorý mal hlasovať o nedôvere vláde. Toto hlasovanie bude nakoniec prebiehať vo štvrtok o 17:00. Vláda ma po tom, ako návrh na vyslovenie nedôvery predniesla do pléna SaS skutočne na mále. Rozhodne jej nepomohol ani odchod poslancov Jána Krošláka a Martina Borguľu, pričom už aj Igor Matovič pripúšťa pád vlády. Podľa parlamentnej matematiky jej totiž po rokoch skutočne hrozí predčasný koniec a do poslednej chvíle tak nie je jasné, či nasledujúce dni prežije.

VIDEO Parlament presunul hlasovanie o vláde Eduarda Hegera na štvrtok:

parlament presunul hlasovanie o nedôvere vláde na štvrtok o 17:00

návrh podala opozičná SaS, pričom pod návrh sa podpísali aj poslanci okolo Petra Pellegriniho

hlasovanie bude veľmi tesné, koalíciu na poslednú chvíľu opúšťajú poslanci Sme rodina Martin Borguľa, Slavěna Vorobelová a Ján Krošlák, ktorí budú hlasovať za pád vlády

na vyslovenie nedôvery vláde Hegera je potrebná aspoň nadpolovičná väčšina poslancov, teda za návrh musí byť minimálne 76 poslancov

12:47 Pred novinárov predstúpil aj predseda parlamentu Boris Kollár.

12:37 Miroslav Kollár (Spolu) by si vedel predstaviť termín predčasných volieb na jeseň, hneď po tom, ako sa dohodne v prípade rozpočtu a ďalších avizovaných návrhov. Podľa Sulíka (SaS) vládu odsunutím načas podržali "opäť fašisti". Nie je jasné, koho tým konkrétne myslel.

12:15 Matovič vraj dal Smeru ponuku na termín predčasné parlamentné voľby výmenou za to, že nebudú hlasovať za pád vlády, na čo Robert Fico reagoval na tlačovej konferencii, že "je naozaj švihnutý". Fico chce zároveň pre Kollárove reči o korupcii v pléne od predsedu parlamentu ospravedlnenie, inak "začnú presne pomenovať, kto je na čele parlamentu".

12:13 Matovič nezabudol cez status podotknúť, že "SaS slúži mafii".

12:09 Zdá sa, že koalíciu pri odložení hlasovania podržala skupina okolo Tomáša Tarabu zo strany Život. Za návrh boli poslanci z opozičného Smeru, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho či Slavěna Vorobelová. Poslanci SaS sa pri tomto návrhu zdržali.

11:55 Šipoš vytvoril priestor na ďalšie rokovanie presunutím hlasovania na štvrtok, na čo prišla búrlivá reakcia opozičných poslancov. Tento návrh nakoniec s podporou 77 poslancov prešiel.

11:53 Parlament nesúhlasí s tým, aby sa hlasovanie o nedôvere vláde presunulo na koniec schôdze, čo navrhol v procedurálnom návrhu poslanec Juraj Šeliga.

11:51 Poslanci sa opäť usádzajú do svojich lavíc a chystá sa hlasovanie.

11:27 Pellegrini si vysvetľuje preloženie hlasovania ako "detinskú fintu" v rámci toho, aby sa stihla presvedčiť platforma v OĽaNO na zabezpečenie kvóra.

11:20 Podľa verejnoprávnej RTVS je predsa len vážkach poslanec SaS Tomáš Lehotský. Je tak veľmi reálne, že vláda sa snaží jednotlivých poslancov presvedčiť a pritiahnuť na svoju stranu ešte do poslednej možnej chvíle, čo naznačuje, že sa vo veľkom bojuje o udržanie vlády.

11:17 Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš si vyžiadal na rokovanie poslaneckých klubov 30 minút, čomu predseda parlamentu Boris Kollár vyhovel a hlasovať sa tak bude zrejme najskôr až o 11:47.

11:15 Pročko si dovolil pred hlasovaním uviesť procedurálny návrh, v ktorom zablahoželal Kataríne Hatrákovej k narodeninám.

11:06 Tomáš Taraba sa vyjadruje k tomu, či podporí vládu. Požaduje od vlády prisľúbenie termínu predčasných volieb. "Nie je počuť to B, čo nastane po vláde. Tie scenáre sú rôzne. Hlavný scenár, ktorý by mal byť, by malo byť hlasovanie o predčasných voľbách, ktoré však SaS-ka nechce, čiže neviem, ako ich chceme vyvolať," skonštatoval Taraba.

11:00 Hlasovanie sa každú chvíľu začne.

10:47 Občiansko-demokratická platforma hnutia OĽaNO, ktorú vedie Kristián Čekovský, vyzvala na poslednú chvíľu Hegera, aby sa so stranou SaS dohodol. V hre by mohla byť aj rekonštrukcia vlády. Predtým táto platforma požadovala, aby sa toto hlasovanie posunulo na január.

10:43 Doteraz nie je jasné, ako sa vedenie parlamentu vyjadrilo k spôsobu hlasovania. Boris Kollár totiž pre "poruchovosť" hlasovacích zariadení skôr avizoval, že v hre je aj tzv. aklamatívne hlasovanie, ktoré spočíva v postavení sa poslanca a povedania svojho hlasu namiesto využitia techniky.

10:42 Zámer hlasovať za pád vlády deklaruje verejne aj Jana Bittó Cigániková z SaS na sociálnej sieti Instagram. "To sklamanie ľudí z toho, čoho boli v podaní OĽaNO za posledné takmer 3 roky, je obrovské. Viem, že sme ako koalícia urobili veľa dobrého, ale všetko zakrývali nezmyselné návrhy obmedzujúce interrupcie a Igor Matovič, ktorý bol v konflikte s každým, kto šiel okolo. Sulík, Baťová, Čaputová, Remišová, Čekan, novinári, vedci, odborníci...," píše poslankyňa.

10:36 Na odvolávanie vlády do parlamentu odchádza už aj vicepremiérka Veronika Remšová (Za ľudí). Tá hovorí, že sa dnes rozhoduje o "budúcnosti demokratického Slovenska".

✍ Píše Veronika Remišová Odchádzam do parlamentu, kde sa dnes rozhoduje o budúcnosti demokratického Slovenska- aj o budúcnosti našich detí. ❤️🇸🇰 Posted by Za ľudí on Tuesday, December 13, 2022

10:32 Podľa portálu Aktuality.sk sa okrem Sulíka s Hegerom o pol jedenástej stratáva aj poslanec Borguľa. Zatiaľ nie je isté, za akým účelom, no jeho jednoznačná podmienka je koniec Romana Mikulca vo funkcii. Po Mikulcovom konci by zrejme vládu hlasom podporil.

10:30 Parlament vo veľkom rokuje, hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera sa očakáva o 11:00.

10:13 O konci vlády hovorí v predčasnom statuse už aj poslanec OĽaNO a blízky človek Igora Matoviča Gyorgy Gyimesi.

10:06 Podľa ďalších informácií z parlamentu krátko pred hlasovaním došlo k stretnutiu medzi premiérom Eduardom Hegerom a navrhovateľom na odvolanie vlády Richardom Sulíkom. Výsledky z tohto rokovania zatiaľ nie sú známe.

10:05 "Predstavte si situáciu, že ak by odišiel už skôr z vlády, tak by bolo veľa vecí ľahších. To už nie je o riešení jedného človeka," povedala na margo Matoviča pred hlasovaním poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková.

10:01 V parlamente sa podľa našich zdrojov očakáva plná, 150-členná účasť.

9:44 Svoj postoj k hlasovaniu za pád vlády vyjadrila aj poslankyňa Slavěna Vorobelová. Vraj pád vlády ničomu nepomôže a bude hlasovať "za Slovensko". Šanca na koniec vlády je tak naďalej veľmi tesná. "Veria, že pád vlády je cestou k predčasným voľbám a zmene pomerov v štáte. Lenže ja sa nemôžem rozhodovať tak, ako si to prajú mienkotvorné médiá a nimi zmanipulovaná verejnosť či riadiť sa podľa predstáv iných," píše tajomne Vorobelová, no napriek tomu sa z jej slov zdá, že pád vlády nepodporí.

9:03 Aj poslanec Za ľudá Juraj Šeliga už začína vnímať to, že pád vlády je po rozhodnutiach Borguľu a Krošláka čoraz reálnejší.

Žiaľ všetko nasvedčuje tomu, že príbeh pádu Radičovej vlády sa dnes bude opakovať! Posted by Juraj Šeliga on Monday, December 12, 2022

8:40 Matovič, ktorý už od pondelka zverejňuje jeden status za druhým je presvedčený, že k zvrhnutiu vlády príde, a to za asistencie "mafie".

VLÁDU DNES ZVRHNE MAFIA Poslanci z SaS a PS veľmi dobre vedia, že za záhadnou zmenou názoru kľúčového človeka ZA pád... Posted by Igor Matovic on Monday, December 12, 2022

Diskusia v pondelok skončila so záverečnou prosbou premiéra

Poslanci v pondelok popoludní ukončili diskusiu k návrhu na odvolanie vlády. Trvala od štvrtka (8. 12.). O návrhu sa bude hlasovať v utorok (13. 12.) o 11.00 h. Dnes od 9.00 h plénum pokračuje v rokovaní na riadnej 78. schôdzi. Na záver diskusie v pondelok popoludní vystúpil premiér Eduard Heger (OĽaNO), aby požiadal poslancov o dôveru.

"Verím, že sa v tejto sále nájde dostatok demokratov na to, aby vláda, ktorá priniesla reformy, spravodlivosť, ktorá Slovensko pevne ukotvila v zahraničnej politike, nájde vašu dôveru a bude môcť pokračovať ďalej," vyhlásil premiér. Zdôraznil, že v diskusii zazneli pravdy, polopravdy, klamstvá, ale aj prejavy neúcty. "To, čo sa tu udialo za posledné dni, je splnený sen Fica a Pellegriniho. To, čo sme tu pozorovali, boli na seba útočiaci demokrati," skonštatoval Heger a opýtal sa SaS, či chceli toto.

Krátko pred hlasovaním dochádza k nečakaným zvratom

To, že hlasovanie bude hádam najtesnejšie v histórii v otázke zotrvania vlády, potvrdzuje aj fakt, že pár hodín pred samotným hlasovaním poslancov dochádza k náhlym názorovým otočkám a prekvapeniam. O jednom sa postaral aj poslanec Sme rodina Martin Botguľa, ktorý sa nakoniec pre nespokojnosť s Hegerovým rozhodnutím ponechať si Mikulca vo funkcii rozhodol vystúpiť z klubu Sme rodina. To môže veľmi pravdepodobne znamenať, že Borguľa túto vládu nepodrží.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Facebook/Martin Borguľa

Krošlák vraj nepodporí "sektu" pri moci a tiež odchádza z klubu Sme rodina

Rovnako podľa našich informácií nastávajú odmietavé postoje k vláde aj v hlavách ďalších poslancov. Jedným z nich je bývalý športovec a bývalý člen klubu OĽaNO Ján Krošlák, ktorý má rovnako v pláne zahlasovať za pád vlády. "Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine. Vážim si prácu viacerých ministrov, ktorí si zaslúžia rešpekt, ale nič to nemení na tom, že si myslím, že túto krajinu riadi nekompetentná skupina ľudí okolo Igora Matoviča, ktorá by mala odísť," napísal Krošlák, ktorý bol už dávnejšie transportovaný mimo klub OĽaNO aj pre nezhody so samotným śéfom OĽaNO. Ani v klube Sme rodina sa však dlho neohrial, keďže, rovnako Borguľa, ohlasuje odchod z neho.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Facebook/Ján Krošlák

Prekvapiť môže aj poslankyńa Romana Tabák či Martin Čepček, s ktorým priznal rokovania aj samotný premiér v pondelok.

Ide vraj o ďalšie hlasovanie o charaktere štátu po jedenástich rokoch

Pripomenul, že toto hlasovanie bude po 11 rokoch opäť hlasovanie o charaktere štátu. "V roku 2011 to demokrati nezvládli a zaplatili sme za to tú najvyššiu daň," vyhlásil. "Na druhom brehu, kde je Robert Fico a Peter Pellegrini, kde sa, žiaľ, teraz dostala aj strana SaS, nie je lepšie, práve naopak," povedal premiér.

Skeptický Šeliga spolu s Pčolinským hovorí o tom, že 76 hlasov sa zrejme nájde

Najviac skepticky v koalícii to zatiaľ vidí zrejme poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí. Situácia podľa neho totiž aktuálne vyzerá tak, že v NR SR by sa našlo 76 hlasov za pád vlády Hegera. Skonštatovali to podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Z ich vyjadrení tiež vyplýva, že koalícia by mohla pri utorkovom (13. 12.) hlasovaní o osude vlády opustiť rokovaciu sálu.

Fámy o konci Mikulca a kľúčové hlasy Valášeka a Borguľu

"Momentálne to vyzerá tak, že vláda padne a bude to stáť na hlase Tomáša Valáška (nezaradený) a Martina Borguľu (Sme rodina)," skonštatoval Šeliga. Nevie o tom, že by malo dôjsť k odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby Borguľa podporil vládu. Dodal, že termín hlasovania o osude kabinetu sa zrejme posúvať nebude. "Koalícia bola pripravená to posunúť, ale SaS to tvrdo odmietla. Ani sa nechcú baviť, chcú proste povaliť vládu," podotkol.

VIDEO Sulík odôvodňuje návrh na odvolanie vlády Hegera:

Vorobelová sa už rozhodla, svoj názor však povie až v deň hlasovania, obáva sa zastrašovania

To však nie sú jediné mená, ktoré môžu dnešné hlasovanie ovplyvniť. Dôležitý a ostro sledovaný bude určite aj hlas Slavěny Vorobelovej, ktorá v parlamente nahradila Mariana Kotlebu z ĽSNS. Tá sa pre denník SME priznala, že už sa sama rozhodla, či túto vládu podporí alebo nie. Svoj názor však povie až dnes tesne pred hlasovaním. "Áno, už som rozhodnutá a viem, ako budem hlasovať. Zverejním to však až zajtra pred hlasovaním. Robím to takto preto, aby som sa nedala zastrašovať ani z koalície, ani opozície," povedala Vorobelová.