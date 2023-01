V školstve na Slovensku chýba stredný makromanažment, tvrdí minister Horecký

"Máme vrcholný manažment školstva, ktorý tvorí ministerstvo školstva a jeho organizácie, ktoré napríklad definujú štátny vzdelávací program a úlohy pre tých, ktorí sú nositeľmi výchovy a vzdelávania. Potom táto úloha padne až na úroveň škôl, kde si majú pripraviť školské vzdelávacie programy a štatutári majú zabezpečiť to, čo potrebujú pre chod školy," povedal Horecký. Samosprávy, ktoré sú najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku, väčšinou riešia rozpočet, budovu školy, ale nevstupujú do procesov výchovno-vzdelávacích, neriešia vzdelávacie programy.

Dočasne poverený šéf rezortu školstva poukázal na to, že stredný makromanažment v školstve existuje vo viacerých krajinách, jednou z nich je napríklad Fínsko. "Ak by sme sa rozhodli ísť cestou stredného makromanažmentu, aby medzi ministerstvom školstva a školou bol ešte jeden stupeň, ktorý bude plniť viac úloh a bude komplexným servisom pre školu, vyžaduje si to celospoločenskú diskusiu," uviedol. Diskusia by sa podľa jeho slov mala realizovať nielen so samosprávami, ale aj s verejnosťou, takáto zmena si vyžaduje aj politickú vôľu.

Horecký pripustil, že zjednotením financovania regionálneho školstva sa zaoberá už vyše 20 rokov. "Vždy som mal požiadavku na ministra školstva, aby materské školy a školské kluby detí, ktoré sú organickou súčasťou školy, boli vyňaté z originálnych kompetencií a boli dané do režimu prenesených kompetencií," vysvetlil Horecký. Teda priamo pod správu štátu tak, ako je to v prípade základných a stredných škôl. Momentálne rozdelenie podľa neho nie je práve najšťastnejšie.