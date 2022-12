Prokuratúra v Bruseli potvrdila štyri väzby pre údajnú korupciu v EP: U političky našli vrecia s peniazmi

BRUSEL/DAUHA - Prokuratúra v Bruseli dnes potvrdila, že vo väzbe sú štyria ľudia v rámci vyšetrovania údajnej korupcie v Európskom parlamente. Podľa agentúry AFP je medzi nimi aj podpredsedníčka EP Eva Kailiová, hoci prokuratúra totožnosť zadržaných nekomentuje. Sú obvinení z korupcie. Katar medzitým označil informácie o svojom zapojení do korupčnej kauzy za vážnu dezinformáciu.

"Sú obvinení z účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí a korupcie," uviedla prokuratúra. Tá tiež informovala, že v sobotu večer vykonala domovú prehliadku u ďalšieho europoslanca. Podľa belgickej tlače ide o socialistického politika Marka Tarabellu z Belgicka. V sobotu taliansky súd uvalil domácu väzbu na dve ženy. Podľa talianskej tlače sú nimi manželka a dcéra bývalého talianskeho europoslanca Piera Antonia Panzeriho, ktorý bol medzi zadržanými v piatok. Kailiovú zbavila v sobotu funkcií predsedníčka parlamentu Roberta Metsolaová. Kailiová už napríklad nebude zastupovať Metsolaovú na Blízkom východe.

O odvolaní Kailiovej z funkcie podpredsedníčky však musí rozhodnúť parlament. Gréckej političke už pozastavila členstvo sociálnodemokratická frakcia v Európskom parlamente a zo svojich radov ju vylúčila aj jej grécka domovská strana PASOK. Grécki socialisti tiež europoslankyňu vyzvali, aby sa vzdala mandátu. "Zatiaľ však nechce mandát prenechať niekomu inému, pretože by to viedlo k strate parlamentnej imunity," povedal agentúre AFP jeden zákonodarca z gréckych socialistov. Kailiovú a ďalších ľudí zatkla v piatok polícia v Bruseli pre podozrenie z prania špinavých peňazí a korupcie, do ktorého je zapojený Európsky parlament a nemenovaná krajina Perzského zálivu. Týmto štátom je podľa médií Katar.

Galéria fotiek (2) Grécku europoslankyňa Evu Kailiová

Zdroj: Facebook/Eva Kaili

Objavili vrecia s peniazmi

Podľa vyšetrovateľov sa zadržaní snažili pôsobiť na vplyvných členov Európskeho parlamentu tým, že im ponúkali drahé darčeky a peniaze. Prvýkrát sa k afére vyjadril aj Katar, v ktorého prospech podľa tlače vyšetrovanie pôsobili. "Všetky tvrdenia o zlom počínaní katarského štátu sú výsledkom vážnej dezinformácie," povedal agentúre AFP hovorca katarskej vlády. Podľa belgického denníka L ’ Echo vyšetrovatelia pri piatkových domových prehliadkach objavili v byte gréckej političky vrecia s peniazmi. Vyšetrovatelia už skôr uviedli, že zaistili hotovosť vo výške približne 600.000 eur.

Agentúra DPA pripomína, že ešte 21. novembra Kailiová v EP vystúpila s prejavom, v ktorom v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale vyzdvihovala reformy v usporiadateľskej krajine Kataru, ktoré podľa nej inšpirovali arabský svet. Kauza v Európskom parlamente prepukla pritom v čase, keď Katar čelí medzinárodnej kritike napríklad kvôli úmrtiam robotníkov, ktorí pracovali na výstavbe štadiónov. Piatkovú policajnú nehodu v Bruseli vyvolali silné reakcie, podotkla agentúra AFP. "Nejde o ojedinelý prípad," citovala agentúra mimovládnu protikorupčnú organizáciu Transparency International. "Európsky parlament po desaťročia poskytoval pôdu kultúre beztrestnosti... a absolútnemu nedostatku nezávislej etickej kontroly," uviedla Transparency International.