TOP momenty prvého dňa odvolávania: Kollár neudržal emócie a vybuchol od hnevu, Cigániková mu to opätovala!

BRATISLAVA - To, čo sa v parlamente odohralo počas prvého dňa odvolávania vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) hádam nemá obdoby ani v žiadnej slovenskej reality šou z televízie. Aj keď sa dá povedať, že bolo len otázkou času, kedy niekomu rupnú nervy, hádam len málokto by sa nazdával, že prekrikovanie sa stane novým trendom komunikácie v parlamente. Po tom, ako líder SaS vymenoval v pléne na úvod dôvody, pre ktoré liberáli odôvodnili návrh na odvolanie vlády to už predseda parlamentu nevydržal a vybuchol priamo pred zrakmi všetkých. To však nebol jediný napätý moment štvrtkovej časti 79. schôdze.

Sulíkov úvodný zoznam vecí, ktoré vraj vláda nezvládla

Sulík v úvodnom slove a odôvodňovaní návrhu skonštatoval, že vo voľbách v roku 2020 si ľudia po niekoľkých rokoch korupcie a rozkrádania zvolili protikorupčné hnutie na čele s Matovičom, Smer-SD prišiel o hlas a bol na ceste do zabudnutia. Poukázal však na nárast preferencií Smeru-SD, z čoho viní Matoviča. Tvrdí, že ak by SaS nič neurobila, Fico by vyhral voľby. Odmieta, že by liberálom išlo o získavanie preferencií pri podávaní návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Argumentuje povinnosťou a zodpovednosťou zastaviť marazmus v krajine.

Kritiku adresoval Sulík aj premiérovi a zároveň menoval zoznam vecí, ktoré podľa neho vláda nezvládla. Vyčítal mu, že počas letnej vládnej krízy nekonal. Tvrdí, že po odchode SaS z vlády sa kabinet utápa v chaose a občania sú frustrovaní, lebo vláda sa zaoberá najmä sama sebou. "Vláda si možno myslí, že publikum je bezmocné. Ale nie je a ľudia ich poženú kadeľahšie tak, ako pohnali Roberta Fica s jeho partiou," dodal.

Toto si už Kollár nenechal len tak

Po Sulíkovi vystúpil v pléne premiér Eduard Heger, ktorý napriek všetkému SaS poprosil, aby sa vrátili "z kratšej cesty späť", no predseda parlamentu zďaleka nebol taký diplomat a liberálov si za vymenovanie zoznamu "nepodarkov" podal a dokonca na nich zvýšil hlas, čo si môžete pozrieť na záberoch nižšie.

Nasledovalo prekrikovanie

Kollár v pléne vysvetľoval, prečo došlo k schváleniu prorodinného balíčka aj za asistencie poslancov Život, kde sa nachádzajú tzv. tarabovci. "Áno, urobili sme to s nimi a priznáme sa k tomu. A vy teraz s tými istými poslancami zo strany Život idete zahlasovať za odvolanie tejto vlády?" pýtal sa už so zvýšeným hlasom Kollár. "To vám nevadí, ale keď sme dali 200 eur tým matkám s deťmi to je veľmi zlé, že?!" zakričal na poslancov spoza rečníckeho pultu Kollár.

Toto si už vo faktickej poznámke na Kollárovo vystúpenie nenechala ani bývalá predsedníčka zdravotníckeho výboru zo SaS Jana Bittó Cigániková a krik do mikrofónu mu opätovala. "A dvesto eur matkám, Boris? Vy ste im nič nedali. Vy ste tie peniaze ukradli chudobnej šičke z Brezna, invalidnému manželskému páru z Trebišova, robotníkovi z automobilky a dali ste to niektorým ľuďom, napríklad aj tým tvojím matkám, ktorých si si narobil jedenásť zatiaľ!" odpovedala Cigániková Kollárovi s rovnakou intenzitou.

Kamkoľvek prídete, dokážete to do roka-dvoch povaliť, pridal ešte Kollár

Kollár tiež podotkol, že ak by v akejkoľvek krajine potrebovali povaliť vládu, napríklad v Rusku, Číne či Severnej Kórei, môžu si na to pozvať SaS. "Nášho majstra Richarda Sulíka a stranu SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád. Ste strana na toto naslovovzatých odborníkov. Kde prídete, do ktorejkoľvek vlády, tú dokážete do jedného, dvoch rokov povaliť," vyhlásil.

Kollár sa neskôr za emočný výbuch ešte ospravedlňoval. "Chcem sa ospravedlniť za emotívny prejav. Trošku som asi zvýšil hlas, ale naozaj ma premohli emócie, takže za ten zvýšený hlas sa možno ospravedlňujem, ale za obsah určite nie," postavil sa za svoj názor opäť Kollár v reakcii na faktické poznámky. Ten pritom ešte v úvode vystúpenia pripomenul, že strana Hlas-SD sa vraj údajne hlasí k LGBTI hodnotám, čo predstavitelia Hlasu na neskoršej tlačovke odmietli podrobnejšie komentovať.

Kauza parlamentný šašo

Vo viacerých vystúpeniach sa pritom často zo zadnej poslaneckej lavice ozýval aj poslanec OĽaNO Jozef Pročko, pričom toto už v istý moment nevydržal ani Richard Sulík, ktorý sa zameral aj naňho. "Máte tu parlamentného šaša, ktorý využíva to, že má výrazný hlas. Reformy preč, boj proti korupcii, preč. Na toto vás ľudia volili?! Na toto? Aby ste boli takéto hlasovacie automaty?" adresoval poslancom OĽaNO Sulík ďalšiu kritiku.

Budaj prišiel na koniec dňa ako hlas zmieru, snažiac sa urovnať osobné spory Sulíka a Matoviča

Čerešničkou na torte bolo ešte vystúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), ktorý už pritom v úvode sám pripustil, že je "rád, že poslancov ešte stále môže osloviť ako minister, lebo potom už to nie je celkom ono". Ten pritom v minulosti často spolupracoval aj s členmi SaS a počas celého svojho vystúpenia sa snažil pôsobiť ako most medzi rozhádanou SaS a OĽaNO.

"Pán Sulík nikdy nebol nadšencom reformy, ale nikdy nebol prekážkou modernej ochrany životného prostredia," pochválil ho na úvod, hoci Sulík ho podľa jeho ďalšej poznámky zrejme počúval len na pol ucha.

Dohody v bufete

Budaj si našiel čas, aby prehovoril aj ku konkrétnemu vzťahu Sulíka a Matoviča. Podľa neho ide o osobný spor, hoci ďalší poslanci SaS si to vo faktických poznámkach nemysleli. Budaj si tiež zaspomínal na to, ako sa takéto konflikty riešili kedysi - za oponou. "Aj tí ľudia vám možno povedia, aby ste sa prefackali v tom bufete, ale preboha vládnite," prízvukoval Budaj, ktorý pripomenul, že ich voličov ubúda a treba s tým niečo robiť, pretože ich politici podľa jeho slov "znechucujú".