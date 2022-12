AKTUÁLNE Boris Kollár: Rozpočet by sa mohol prijať 10. januára, rokuje sa o novej 76-ke

Galéria fotiek (1) Boris Kollár a Robert Fico

BRATISLAVA - Štátny rozpočet by mohol prejsť 10. januára 2023, ak sa v ňom urobia úpravy. Pri otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie má každá strana s niečím problém, schváliť by sa však mohol návrh SaS po drobných zmenách a ústupku OĽANO. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).