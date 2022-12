MIMORIADNY ONLINE Je po všetkom: Vláda Eduarda Hegera padla!

BRATISLAVA - Je to definitívne. Po niekoľkomesačnom konflikte so stranou SaS, ktorá opustila koalíciu sa po dnešnom hlasovaní v parlamente definitívne rúca vláda Eduarda Hegera (OĽaNO). Nedôveru jej vyslovilo 78 poslancov, čo je o dvoch viac, než je minimálny počet. Teraz je na ťahu prezidentka! Matovič robil do poslednej chvíľe s vlastnou demisiou okľuky.

VIDEO Hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera:

parlament o 18:30 hlasoval o nedôvere vláde Eduarda Hegera

vláda Hegera padla krátko po pol siedmej večer, keďže za návrh bolo 78 poslancov, minimálny počet bol 76

18:46 SaS má tlačovú konferenciu. "O Matovičovi to dneš celé bolo. Samotná opozícia nemala dostatok hlasov. Začali hlasovať už aj koaliční poslanci. Máme teraz 3 scenáre. Ľubovoľná dohoda na rekonštrukcii vlády, po druhé vláda pod vedením prezidentky a po tretie predčasné voľby," povedal Sulík s tým, že nie sú fanúšici predčasných volieb. Dodal však, že "konečne" prišlo k vysloveniu nedôvery tejto vláde.

18:45 Matovičov incident v paláci potvrdzuje aj prezidentka v statuse.

Chcem aj na tomto mieste potvrdiť, ako dnes Igor Matovič nedoručil demisiu do prezidentskej kancelárie. Igor Matovič... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, December 15, 2022

18:38 Pozrite si prehľad hlasovania jednotlivých poslancov.

18:35 Boris Kollár prerušil schôdzu, očakávajú sa reakcie formou tlačových konferencií.

18:33 To, že Matovič robil do poslednej chvíle s vlastnou demisiou okľuky potvrdila aj prezidentská kancelária. "Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR," popisuje incident kancelária prezidentky Zuzany Čaputovej.

18:23 Vláda Eduarda Hegera definitívne padá. Za vyslovenie nedôvery bolo 78 poslancov. Minimálny počet poslancov bol 76.

Šipoš krátko pred hlasovaním vyzval kolegov z OĽaNO, aby opustili plénum. Sulík za klub SaS vyhlásil, že na poslednú chvíľu bol zvolaný Eduardom Hegerom. Matovič bol vraj na ceste k prezidentke. "SaS chcela výjsť v ústrety návrhu OĽaNO, no potom prišiel Igor Matovič za pracovníkom prezidentky a vytrhol jej už podaný návrh z rúk," šokoval plénum Sulík, ktorý sa jednoznačne rozhodol, že podporí pád vlády. Boris Kollár sa za prebiehajúci chaos verejnosti ospravedlnosti, poslancom dal voľnosť pri hlasovaní.

18:17 Richard Raši z Hlasu si myslí, že sme v štádiu, kedy je možné "čokoľvek". "Keď išli dole, mohli ísť rovno do Prezidentského paláca, tým by sa to vyriešilo," zažartoval si na účet koalície Raši.

18:09 Medzi poslancami prebiehajú intenzívne rozhovory.

18:01 Poslanecké grémium trvá už viac ako 20 minút. Celá Národná rada je v napätí.

17:40 Je to naozaj napínavé, ale Boris Kollár zvoláva ešte na poslednú chvíľu poslanecké grémium, a tak si na hlasovanie opäť počkáme.

17:23 Počas posledných minút vidieť v blízkosti Borisa Kollára exministra zdravotníctva za OĽaNO Mareka Krajčího. Nie je zatiaľ isté, o čom sa rozprávajú.

17:23 Šeliga ešte verejnosti narýchlo oznamuje, že nemieni robiť žiadne dohody s poslancom Tomášom Tarabom.

S Tarabom ja žiadne dohody nerobím a nebudem robiť. Posted by Juraj Šeliga on Thursday, December 15, 2022

17:13 Opozícia protestuje, že viackrát k tomu istému bodu už nemôže byť prestávka 30 minút. Tú si už Šipoš vyžiadal v utorok. Kollár aj tak dáva ešte 20 minút času na rokovanie. Ten avizuje, že už určite nepodporí presúvanie hlasovania o odvolávaní vlády na nový termín. Zrejme tak padá aj posledná alternatíva hlasovania v januári.

17:12 Šipoš, opäť ako v utorok, žiada 30 minút na rokovanie poslaneckých klubov, na čo sa opäť ozýva protestný výskot v sále.

17:11 Parlament nesúhlasí s návrhom na skrátenie volebného obdobia . Za bolo len 74 poslancov, proti 76.

17:09 Boris Kollár otvára schôdzu. Účasť je plná - 150-členná.

17:00 Neviete niekoho prinútiť rokovať, ak nemá k rokovaniu vôľu, povedal na margo rokovania s SaS sklamaný poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).

16:59 Napätie pred vchodovými dverami do rokovacej sály sa dá doslova krájať.

16:54 Poslanec Linhart hovorí, že stojí pred dilemou a že premiér ho "práve nepresvedčil".

16:46 Veronika Remišová reaguje na odmietavé stanovisko SaS. "Kolegovia z SaS odmietli ponuku na dohodu a Slovensko poslali do neistoty. Odchádzam do parlamentu, kde sa v najbližších minútach rozhodne o charaktere a budúcnosti štátu," odkazuje vicepremiérka.

Ľudia nám dali dôveru a zodpovednosť za krajinu. Mrzí ma, že osobné animozity, politické obchody a boje prestreli... Posted by Veronika Remišová on Thursday, December 15, 2022

16:41 Parlament je pripravený na blížiacu sa schôdzu a hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera.

16:35 Ani poslanec Martin Borguľa vládu nepodrží a zahlasuje za jej koniec. Borguľa naďalej trvá na odchode ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). "Ministra s toľkými zlyhaniami profesionálnymi, osobnými, žiaľ, podporovať nemôžem," poznamenal. Ak by koalícia predložila návrh na posunutie hlasovania, Borguľa bude reagovať operatívne.

16:30 Poslanec SaS Peter Cmorej sarkasticky komentuje podmienky zo strany OĽaNO.

Dva dni si lámali hlavy čo budú robiť, a výsledkom je, že Igor si kladie nejaké podmienky pre odstúpenie. Zlaté :) Posted by Peter Cmorej - poslanec NR SR on Thursday, December 15, 2022

16:16 Strana Sloboda a Solidarita odmieta ponuku Igora Matoviča a OĽaNO . Koniec vlády je podľa SaS nevyhnutnosťou.

"Pol roka sme svedkami neustáleho chaosu a neprijateľného štýlu vládnutia. Táto vláda si nezaslúži našu dôveru. Dokazuje to aj dnešná tlačová beseda OĽaNO. Väčšina občanov nedôveruje vláde Eduarda Hegera. Viacerými svojimi rozhodnutiami stratila protikorupčný rozmer. Náš návrh vytýkal vláde aj nezodpovedný rozpočet, ktorý ohrozuje milióny eur z Plánu obnovy. Je zjavné, že opäť raz boli podmienky dané tak, aby boli pre nás neprijateľné. Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná. Dosť bolo chaosu. Odmietame sa na tom podieľať. Slovensko potrebuje pokoj. Potrebujeme a chceme slušnú krajinu so slušnou vládou," uviedol predseda SaS Richard Sulík.