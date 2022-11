Nadácia si posvietila na Matovičov príbeh o korupcii lekára: Celé to bolo inak! Ste trápnučkí, reaguje financmajster

BRATISLAVA - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v sobotu večer všetkých prekvapil, keď povedal, že po rokovaniach so zástupcami Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) sa mu prevrátil žalúdok. Pripomenul si pritom verejne aj zážitok z mladosti, keď museli operovať jeho otca a chirurg vraj od rodiny pýtal úplatok. Nadácia Zastavme korupciu sa však pozrela na tento príbeh aj z inej stránky a ministra sa pýtajú ako to vlastne bolo a kto dal úplatok komu. Líder OĽaNO vypenil.

archívne video

Lekár si pýtal úplatok, tvrdí Matovič

Matovič sa pri sobotnom rokovaní vlády s LOZ rozčertil v dlhom statuse, pričom ho začal historkou z minulosti, kedy vraj počas napätých chvíľ na nemocničných chodbách prišiel do konfrontácie s lekárom, ktorý si vraj od rodiny Matovičových vypýtal úplatok, keď mali operovať, dnes už jeho zosnulého otca. "Ja som zostal, mamina v strese utekala do mesta do banky. Keď po hodine prišla a "motivačné" odovzdala do rúk "lekára", operácia ocina sa začala. V lete toho roku (1996, pozn. red.) ocino zomrel," napísal Matovič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Úplatok vraj nakoniec dával niekto iný

Nadácia Zastavme korupciu však prišla s inou verziou príbehu, ktorú vytiahla s denníka Nový čas. Článok pochádza z roku 2012 a Matovič v ňom pred desiatimi rokmi hovoril ten istý príbeh z trochu iného uhla. "Minister financií dnes v statuse opísal príbeh, ako musela jeho matka dať úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. Rovnaký príbeh sme od neho počuli pred 10 rokmi. S tým rozdielom, že vtedy tvrdil, že úplatok dal lekárovi on," prekvapila nadácia.

Pred 10 rokmi podľa nich minister tento príbeh použil v rámci politického marketingu. "Dnes ho v obmenenej verzii požíva v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Minister tak svojim konaním nie len že vyvoláva ďalšiu nedôveru a nenávisť v spoločnosti, ale ako líder protikorupčného hnutia nejde ani dobrým príkladom," kritizuje Matoviča nadácia, čo rozhodne nezostalo bez odozvy.

Jeden príbeh, dve verzie. Minister financií dnes v statuse opísal príbeh, ako musela jeho matka dať úplatok lekárovi,... Posted by Nadácia Zastavme korupciu on Saturday, November 26, 2022

Trápnučkí ste, odpovedá nadácii Matovič

"Trápnučkí ste. Skúste si aspoň vygúgliť viacero článkov z toho času, kde sú moje autentické citáty a vysvetlenia," reagoval ostro na nadáciu Zastavme korupciu. "Aj keď som osobne výpalné “lekárovi” nedal, tým, že sme pri tom boli dvaja z rodiny, je úplne normálne, že to beriem, že sme ho dali, či ja som dal," spresňuje Matovič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je to od vás úbohé, doplnil

"Ako samozvaní bojovníci proti korupcii, by ste si mohli aspoň zistiť, aké zákony vtedy platili - a na počudovanie zistíte, že v tom čase bola malá fuga v zákone, kedy pýtanie si úplatku nebolo trestné," vysvetľuje túto záležitosť minister a líder OĽaNO. "Je od vás dosť úbohé, ak tvrdíte, že môj príbeh používam proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Nie je to pravda. Použil som ho na dokreslenie obludnosti konania vydieračov z LOZ," dodal na margo nadácie Matovič.