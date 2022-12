Rokovať o návrhu na zmenu ústavy sa bude, veto platí na hlasovanie, avizoval Matovič

BRATISLAVA - Veto hnutia OĽANO k novele Ústavy SR súvisiacej s predčasnými voľbami z dielne Sme rodina platí na hlasovanie, nie na rokovanie. Povedal to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Ak by OĽANO chcelo toto veto stiahnuť, tak až po tom, ako uvidia výsledky hlasovania o vyslovení nedôvere vláde.

"Naďalej naše veto platí, ale to veto platí na hlasovanie. Nemáme najmenší problém, aby sa o tomto návrhu rokovalo," uviedol Matovič. Poznamenal, že predseda Sme rodina Boris Kollár tento postup nespochybnil. Čo sa týka otázky predčasných volieb, podľa vlastných slov Matovič nepostrehol, že by hnutie Sme rodina bolo naklonené tejto diskusii. Nepamätá si, že by sa rozvinula "nejaká väčšia debata" o tomto na koaličnej rade.

Galéria fotiek (2) Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čo sa týka prípadnej zmeny ústavy, líder SaS Richard Sulík počas dňa deklaroval pripravenosť podporiť ju, ak prejde pozmeňujúci návrh pripravený Máriou Kolíkovou (SaS). Ten sa má týkať možnosti samorozpustenia parlamentu. "Sme presvedčení o tom, že je správne mať takéto pravidlo v ústave," uviedol.