STVR uvedie na Štedrý večer novú rozprávku s nepočujúcimi hercami Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok

Zázračná moc 2.
Po úspechu minuloročnej rozprávky Zázračná moc prináša Slovenská televízia a rozhlas pokračovanie jedinečného projektu s nepočujúcimi hercami. Nový príbeh s názvom Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok si budú môcť diváci vychutnať v premiére 24. decembra 2025 o 17.55 h na Dvojke. Vďaka dabingu a titulkom je rozprávka prístupná aj počujúcim divákom všetkých vekových kategórií.

Príbeh tentoraz zavedie divákov priamo do rozprávkového sveta, kde záhadný zlodej kradne čarovné predmety a tým ničí samotnú podstatu rozprávok. Keď sa ukáže, že ukradol aj čarovnú knihu spájajúcu svet ľudí a kúziel, kráľovná škriatkov vyšle do sveta ľudí škriatka Svetlušku, aby knihu získala späť. Tá sa s pomocou známych hrdinov z prvej časti, Martina a princeznej Elizabeth, vydáva na neľahkú cestu za záchranou mágie.

Zázračná moc 2.

„Tento príbeh je pre mňa ešte osobnejší než ten prvý. Rozvíja tému odvahy a vnútorného rastu. Naša malá hrdinka sa musí postaviť zlu bez kúziel a pochopiť, že aj zdanlivo malý čin môže zmeniť veľa. V príbehu opäť pripomíname, že najväčšia sila sa často skrýva v obyčajnom skutku z čistého srdca,“ hovorí scenáristka a režisérka Kristína Herczegová. Súčasťou tvorivého tímu boli okrem iných aj kameraman Ivan Finta, kostýmová výtvarníčka Lucia Šedivá a maskérka Zuzana Wittgruberová.

„S rozprávkou Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok sme po už po tretíkrát otvorili dvere do sveta, ktorý si zaslúži viac pozornosti, rešpektu aj kreatívneho priestoru. Som veľmi hrdá, že Slovenská televízia pokračuje v podpore inkluzívnej tvorby a prináša unikátne projekty, ktoré spájajú, vzdelávajú a prinášajú radosť všetkým deťom bez rozdielu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Rozprávka je opäť výnimočná tým, že všetky herecké postavy stvárnili nepočujúci herci a celý príbeh je nakrútený v slovenskom posunkovom jazyku. Nechýba však slovenský dabing, titulky, aby si ju mohli vychutnať všetci diváci bez rozdielu.

V hlavných úlohách sa predstavia Alica Struková (škriatok Svetluška), Maroš Susedka (Martin), Julianna Cvitkovičová (princezná Elizabeth), Peter Vrto (zlodej) a ďalší talentovaní nepočujúci herci. Slovenský dabing zabezpečili Lenka Libjaková, Ondrej Kaprálik, Kristína Tujanová, Martin Mňahončák, Roman Ferienčík, Daniela Šencová a ďalší.

Zázračná moc 2.

Pôvodná slovenská dramatika s nepočujúcimi hercami má tradíciu od r. 2023, kedy mohli diváci sledovať pilotný projekt a síce povesť Legenda o troch prútoch v réžii Mareka Kupča. V nasledujúcich rokoch 2024 a 2025 dostal priestor žáner rozprávky v podobe Zázračnej moci a jej tohtoročného pokračovania. Tento rok sa diváci môžu tešiť na návrat obľúbených postáv, nové čarovné bytosti, napätie aj humor, no najmä na príbeh, ktorý opäť ukáže, že najväčšia mágia sa ukrýva vnútri človeka.

Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok už 24. decembra 2025 o 17.55 h na Dvojke.

Ďalšie zo Zoznamu