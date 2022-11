Analytik Smatana dohodu s lekármi chváli: Nečakajme však krátkodobé zázraky, upozorňuje

Analytik Martin Smatana ocenil vzájomnú dohodu a poznamenal, že viaceré kľúčové témy v stredno až dlhodobom horizonte prinesú stabilizáciu počtu personálu v sektore. Podotkol však, že existujú viaceré oblasti, na ktoré si treba dať pozor v blízkej dobe.

Vyrokované navýšenie sa (zatiaľ) netýka ambulantného sektora

Smatana na sociálnej sieti na úvod spomína, že základom efektívneho manažmentu pacienta je jeho skorý záchyt a včasná a kvalitná liečba v ambulanciách. Upozorňuje, že na Slovensku máme štvrtý najväčší podiel odvrátiteľných hospitalizácií, kvôli zlyhávajúcemu ambulantnému sektoru.

„Navýšenie, ktoré vybojovalo LOZ sa týka len nemocničných lekárov. Ak sa proporčné navýšenie (čiže %, ale bez príplatkov ako sú príslužby, lebo tie v ambulanciách nie sú) nedostane aj ambulantnému sektoru, hrozí jeho kolaps.“ Predpokladá, že mnohí ambulantní lekári postupne prejdú do nemocníc, čo síce krátkodobo „zasanuje“ personálne nedostatky v nemocniciach, ale stredno-dobo vytvorí „tsunami“ pacientov na nemocnice a sektor skolabuje.

Aj ostatné zdravotné profesie budú časom požadovať dodatočné navýšenie

Parlament schválil navýšenie všetkým nemocničným zdravotníkom, profesie sa líšia vo výške nárastu, ale všetky mali jednotnú bonifikáciu za počet odpracovaných rokov – a to po dobu 20 rokov. Lekárske odborové združenie si však včera vyrokovalo bonifikáciu po dobu 30 rokov, podotkol analytik. „Rozumiem prečo a chápem. Ak sa pozrieme na priemerný vek kedy si lekári spravia prvú atestáciu, tak od vtedy až do ich dôchodkového veku je jemne viac ako 30 rokov a každý jeden rok skúseností má cenu „zlata“.“ Dodal, že podobnú logika sa dá aplikovať aj na ostatné zdravotné profesie. „Preto si myslím, že sa ostatní zdravotníci čoskoro ozvú s rovnakou požiadavkou. Stabilizačný príspevok, ktorý sa včera dohodol (t.j. 5 tis. eur) síce spôsobí, že to asi nepríde budúci rok, ale časom si to určite a oprávnene vypýtajú, čo bude stáť pár desiatok miliónov eur.“

Reakcie ostatných krajín

Analytik poukazuje na Česko, ktoré má v súčasnosti viac ako dvoj-násobnu platbu za poistencov štátu, čiže ich zdravotníctvo má o stovky miliónov eur v sektore viac ako my. „Je teda len otázka času, ako zareagujú. Je možné, že vôbec a nechajú to na prirodzený vývoj. Obávam sa však, že aj oni pristúpia k výraznejšej valorizácií miezd a opäť nás platovo „preskočia“,“ predpokladá Smatana. „Verím preto, že sa nezabudne na ostatné položky z memoranda, ktoré majú za cieľ navýšiť celkovú atraktivitu povolania (napr. flexibilnejšie vzdelávanie) a nemocnice sa finančne zastabilizujú (čo im umožní platiť výrazne nad rámec minimálneho zákonného základu, napr. za kvalitu či efektivitu zdravotníkov).“

Na záver Smatana upozornil, že nemáme čakať krátkodobé "zázraky". „Aj ak by sa podarilo zrealizovať všetky body memoranda, personálna obnova v sektore je otázka mnohých rokov. Tento návrh (a samotné memorandum) je však silný základ, ktorý tu roky chýbal...“