Matovič sa pre lekárskych odborárov masívne opustil na sociálnej sieti: Žalúdok sa mi obracia, vyhlásil!

"Rokoval som s odborármi cca 40 hodín, viac nebudem. Žalúdok sa mi definitívne prevrátil," napísal Matovič na sociálnej sieti Facebook.

Spomienka na rodinnú skúsenosť s mladosti

Matovič si zaspomínal na udalosť, keď mal len 22 rokov. "S mamou sme stáli pred operačnou sálou neurochirurgie na Kramároch. S napätím sme čakali na výsledok operácie ocina, ktorému diagnostikovali zhubný nádor na mozgu. Išlo o čas ... zrazu vyšiel von z operačnej sály hlavný operatér, prišiel ku nám a mamine povedal: "Pani Matovičová, potrebujem motivovať operačný tím. Päť tisíc by to spravilo." Mamina povedala, že ale ona pri sebe také veľké peniaze nemá. Chladnokrvne povedal: "Nevadí, počkáme." Ja som zostal, mamina v strese utekala do mesta do banky. Keď po hodine prišla a "motivačné" odovzdala do rúk "lekára", operácia ocina sa začala. V lete ocino zomrel," skonštatoval Matovič s tým, že spomínaný lekár je vraj teraz členom LOZ a rokuje s vládou.

Nie je schopný viac zoči-voči sedieť spomínaným ľuďom

Líder OĽaNO dodáva, že nedokáže viac sedieť zoči-voči ľuďom, ktorí na rokovaní o sebe povedia, že sú elita národa "zároveň cynicky, chladnokrvne a s ironickým úsmevom vám šplechnú do očí, že im je jedno, kto bude liečiť ľudí bojujúcich o život v nemocniciach po 1. decembri".

Matovič týmto zrejme vysvetľoval svoju absenciu na dnešných rokovaniach LOZ s vládou. Zvyšné rokovania zrejme aj podľa toho, čo sa v statuse ďalej píše, necháva na predsedu vlády Eduarda Hegera a vraj "pochopí", ak urobí nejaké ústupky. "Ja by som vydieračom neustupoval. Áno, odborári huckali, huckajú a budú huckať lekárov, budú im dávať návody, ako čo najviac paralyzovať chod nemocníc a áno, zrejme by kvôli ním nastal obrovský stres a riziko, že na branie rukojemníkov niekto doplatí," píše nervózny Matovič.

