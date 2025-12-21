Deň otvoreného tunela: NDS pripravila pre verejnosť komentované prehliadky aj kultúrny program

VIŠŇOVÉ - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstaví tunel Višňové verejnosti. Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.
Diaľničiari apelujú na verejnosť, aby dodržiavala bezpečnostné pravidlá. „Tunel Višňové bude sprístupnený pre verejnosť prostredníctvom organizovaných prehliadok s odborným výkladom. Nebude však sprístupnený celý tunel. Rovnako nebude možné sa ním previezť na bicykli, korčuliach či iným dopravným prostriedkom,“ konkretizovala NDS. Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska tak nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom.
„Bohatý program, vystúpenia, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnia pred tunelom,“ doplnila NDS. Oficiálny program vrátane inštrukcií návštevníci nájdu na webe visnovebude.sk. Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok 22. decembra. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.