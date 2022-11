Kollár sa už stretol s opozíciou k migrácii: Závery chce tlmočiť partnerom

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa stretol s predstaviteľmi opozičných strán, ktoré majú zastúpenie v parlamente, a diskutoval s nimi o otázke migrácie. Uviedla to hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová. Tak ako Kollár avizoval, prieniky názorov a prípadný konsenzus chce tlmočiť ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) aj partnerom na koaličnej rade.

"Predseda si v utorok (15. 11.) a stredu pozval samostatne do parlamentu predstaviteľov opozičných strán," uviedla Jurcová. "Zbiera podnety, aby mal aj pohľad opozície na problematiku nelegálnej migrácie, keďže nechodia na koaličné rady. Vypočul si ich predstavy a to, na čom nájdu konsenzus, čo by bolo priechodné, bude tlmočiť ministrovi vnútra aj na koaličnej rade," priblížila hovorkyňa.

VIDEO Kollár chce nájsť spoločné riešenie migrácie

Kollár túto iniciatívu avizoval už v utorok v parlamente. Argumentuje snahou nájsť spoločné riešenia situácie. Dodal, že sa už stretol aj s vedením polície, ministrami vnútra a zahraničných vecí. Cestu vidí v ochrane Schengenu. Odmieta vytĺkanie politického kapitálu z tejto krízy. Zdôraznil potrebu riešiť situáciu teraz a predísť ešte vážnejším problémom.