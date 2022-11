Robert Fico rečnil na sneme Smeru: Strana chce vyhrať voľby! Vstup Ukrajiny do NATO nepodporia

BRATISLAVA - Smer-SD má realistickú ambíciu vyhrať najbližšie parlamentné voľby, či už predčasné alebo v riadnom termíne v roku 2024. Povedal to predseda strany Robert Fico na štvrtkovom sneme strany. Deklaroval, že Smer-SD bude naďalej tvrdou konštruktívnou opozíciou a v rámci predvolebnej práce sa bude rovnocenne venovať agendám slobody, demokracie, právneho a sociálneho štátu. Podčiarkol aj blížiace sa referendum o zmene Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Vyhlásil, že predčasné voľby sú nevyhnutnosť na záchranu Slovenska.

"Ústava predpisuje, že máme budovať a chrániť suverénnu, slobodnú a demokratickú Slovenskú republiku, že náš štát musí byť právny a sociálny. Tieto atribúty SR nie sú výplodom ľavice či sociálnej demokracie, ktorú dôsledne reprezentujeme. Sú to ústavné príkazy, ktoré musí rešpektovať každá politická garnitúra, ktorá je pri moci," povedal Fico. Skonštatoval, že ak chce Smer-SD uspieť vo voľbách, bude si to od strany vyžadovať riadne nasadenie v roku 2023. Z povolebnej spolupráce nateraz nikoho nevylúčil. Zdôraznil, že ak ktorákoľvek strana prejde voľbami do parlamentu a získa mandát od voličov, má právo sa uchádzať o spoluprácu.

VIDEO Príhovor Roberta Fica na sneme strany Smer

Hlava štátu zmarila kampať

Zdôraznil, že Smer-SD rešpektuje ľud ako suveréna štátnej moci a aj preto zorganizoval petičné akcie za referendum. Opätovne kritizoval prezidentku za to, že sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, ale aj za termín vyhlásenia referenda o zmene ústavy. Tvrdí, že hlava štátu zmarila kampaň. Referendum označil za test demokracie, v ktorom prezidentka a vláda prepadli.

Kritizoval aj vládnu koalíciu

Fico tiež kritizoval vládnu koalíciu na čele s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) za prenasledovanie opozície i za rozvrat verejných financií. Pripomenul, že vláde ponúkol dohodu na podpore rozpočtu na ďalší rok výmenou za ukončenie jej volebného obdobia. Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) a vláde vyčítal i nezvládnutie migrácie. Vyhlásil, že Smer-SD zotrváva na odmietavom postoji k povinným kvótam. Spomenul aj obrannú dohodu s USA, ktorú považuje za nevýhodnú pre Slovensko, a avizoval, že ak bude vo vláde, iniciuje otvorenie rokovania o dohode.

Smer-SD nebude podporovať prípadný vstup Ukrajiny do NATO

Líder Smeru-SD tiež uviedol, že si plne uvedomuje význam členstva v EÚ pre Slovensko, hoci je únia podľa neho aktuálne v zlých rukách. Deklaroval, že strana nebude podporovať zrušenie práva členských krajín vetovať spoločné rozhodnutia Únie. Čo sa týka vojny na Ukrajine, podčiarkol potrebu dosiahnuť mier. Hovorí aj o potrebe vyrovnanej zahraničnej spolupráce, a to aj s Ruskom. Dodal, že Smer-SD nebude podporovať prípadný vstup Ukrajiny do NATO.