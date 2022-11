Matka sa bála svojho syna: Opitý muž (62) sa vyhrážal, že ju zabije sekerou, obvinila ho políciu

"Obvinený sa v rodinnom dome v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom pod vplyvom alkoholu vyhrážal svojej matke zabitím. Muž búchal po stole so slovami, že ju zabije so sekerou, aj keby mal ísť za to do väzenia na celý život. Matka utiekla z domu k susede, kde aj prespala," informovala hovorkyňa. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, umiestnili ho do policajnej cely a podali návrh na väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd.

MATKA SA BÁLA VLASTNÉHO SYNA: VYHRÁŽAL SA JEJ ZABITÍM ☑️Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru z... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, November 11, 2022