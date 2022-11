Muž so sekerou a dýkou v centre New Yorku: Dožadoval sa vstupu do redakcie novín

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Muž so sekerou a dýkou vošiel vo štvrtok do vestibulu budovy denníka The New York Times a dožadoval sa rozhovoru s politickou redakciou. Keď ho odmietli pustiť ďalej do priestorov denníka, odovzdal svoje zbrane a čakal na zásahovú policajnú jednotku. Informovali o tom newyorské úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.