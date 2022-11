Poslanci v závere dňa hovorili o novele týkajúcej sa zrýchlenia konaní

BRATISLAVA - Poslanci sa v závere rokovacieho dňa venovali novele, ktorá upravuje niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Jej cieľom je zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti. Malo by sa zachovať právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvoriť predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie rozhodnutí v reálnom čase.

Peter Kremský (OĽANO) predložil k novele pozmeňujúci návrh. Chce ním okrem iného docieliť zrýchlenie rozhodovania súdu o žalobe, ktorou sa zainteresovaná verejnosť domáha ochrany vo veciach životného prostredia. Stanoviť navrhuje 90-dňovú lehotu.

Poslanci sa opäť zídu vo štvrtok ráno

Poslanci sa zídu opäť vo štvrtok ráno o 9.00 h. Prerokovať by mali novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Právna úprava je aktuálne v druhom čítaní, plénum o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Po nej by sa malo plénum venovať ďalším návrhom, o ktorých rokuje v zrýchlenom režime. Sú nimi návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende, ktorý by mal umožniť hlasovať aj ľuďom v izolácii pre ochorenie COVID-19, a tiež novela súdnej mapy.