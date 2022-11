OĽaNO sa stane členom Európskej ľudovej strany: Vstup má potvrdiť zasadnutie predsedníctva

BRUSEL - Slovenská vládnuca strana OĽaNO by sa už koncom budúceho týždňa mala stať plnoprávnym členom Európskej ľudovej strany (EPP). Jej vstup do rodiny európskych ľudovcov má potvrdiť zasadnutie predsedníctva EPP v Lisabone 17. a 18. novembra. Povedal to europoslanec Peter Pollák (OĽaNO).

Pollák, ktorý je členom predsedníctva OĽaNO, bol v roku 2019 krátko po vstupe do europarlamentu poverený rokovaniami o vstupe do radov najväčšej európskej politickej rodiny. Europoslanec vyjadril nádej, že doterajšie úsilie jeho strany bude odmenené potvrdením plného členstva v EPP. "Verím, že predsedníctvo 17. novembra to potvrdí a 18. novembra nás prijmú do EPP," povedal Pollák počas zasadnutia EP v Bruseli. "Podľa mojich informácií sa podujatia zúčastní premiér Eduard Heger a generálny manažér strany a vedúci Úradu vlády Július Jakab," vysvetlil.

Pollák pripomenul, že rokovania o členstve od podania prihlášky trvali necelé dva roky. Poznačila ich pandémia koronavírusu, ktorá znemožnila príchod kontrolnej misie EPP na Slovensko a niektoré preverovania sa robili v online formáte. "Boli potom ďalšie rokovania, niekoľko technických stretnutí a ja verím, že naše úsilie bude odmenené vstupom do EPP," odkázal.

Európsku ľudovú stranu tvorí 81 strán a partnerov

Európska ľudová strana v súčasnosti zahŕňa 81 strán a partnerov zo 43 európskych krajín. Presadzuje, aby jej členské strany boli dobre štruktúrované a organizované, mali ženské a mládežnícke organizácie a sieť regionálnych pobočiek. Práve v tejto oblasti, pretrvávajú výhrady ľudovcov voči OĽaNO. Pollák však naznačil, že tieto povinnosti jeho strana dokáže splniť. "Každá strana, ktorá vstupuje do EPP, vstupuje aj s pripomienkami, ktoré EPP vznáša. Tieto pripomienky budú vznesené aj pre OĽaNO, dostaneme nejaké domáce úlohy, ktoré by mali smerovať k tomu, že ich zvládneme," skonštatoval Pollák.