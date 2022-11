Prezidentka podpísala viacero noviel: K zmenám dôjde v niekoľkých zákonoch

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

Právnou úpravou sa má dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného obdobia aktuálnemu ombudsmanovi. "Tým sa dosahuje ústavne legitímny cieľ zabezpečenia aktívnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Prezidentka podpísala aj novelu zákona o ochrane prírody

Z novely vyplýva, že prevod vlastníckeho práva k pozemkom v národných parkoch sa upraví. Novelizáciou sa okrem iného upravia podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb pri užívaní a obhospodarovaní ich vlastníctva. Zo zmien vyplýva, že prevod vlastníckeho práva k pozemkom v národných parkoch a zámenu pozemkov bude možné uskutočniť len so súhlasom ministerstva. Novelizácia má zároveň vytvoriť priestor na uprednostnenie osôb určených zákonom pred štátom. Úprava nadobudne účinnosť od 1. decembra.

NSS SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie

Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou reformy justície schválenej koncom roka 2020 bol aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Táto predtým patrila do právomoci Ústavného súdu SR a od augusta 2021 prešla do právomoci NSS SR. "Avšak bez toho, aby mal NSS SR k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie v tejto agende bez prieťahov," vysvetlili predkladatelia novely.

Okrem iného bude môcť NSS odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť. "Prijať rozhodnutie o odmietnutí žaloby z tohto dôvodu možno len jednomyseľne," píše sa v návrhu novely. Upúšťa sa aj od povinnosti rozhodovať o žalobe na pojednávaní. "Správny súd rozhoduje o žalobe spravidla bez pojednávania, pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné," uviedli v návrhu. Súčasťou novely je aj prechodné ustanovenie, ktorým sa potvrdzuje okamžité uplatňovanie novej právnej úpravy konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj v konaniach začatých predo dňom účinnosti novej právnej úpravy.