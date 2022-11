MIMORIADNE Vražedná dôchodkyňa Terézia: Dlhy chcela vyriešiť vraždou troch žien! Do kávy im dala jed

Trest si Gyönyörová odpyká v maximálnom stupni stráženia. Dostala tiež ročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť škodu poškodeným. "Jednoznačne odmietam všetky obvinenia voči svojej osobe," vyhlásila. Na utorkové verejné zasadnutie bola predvedená políciou.

Na pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka predviedli Petra Tótha

archívne video

Vinná je z viacerých skutkov

Vinná je z piatich skutkov pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, spáchaného v štádiu pokusu, a tiež z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu. Podľa obžaloby sa snažila v roku 2015 otráviť tri svoje veriteľky jedom atropín.

Senát Najvyššieho súdu rozhodoval o odvolaniach Gyönyörovej a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý žiadal doživotie. Senát zistil pochybenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) spočívajúce v súbežnom použití priťažujúcej okolnosti, preto v prípade skutkov úkladnej vraždy prvostupňové rozhodnutie zrušil a sám rozhodol. Tiež z toho dôvodu, že v skutkoch úkladnej vraždy nebol obsiahnutý úmysel zakryť iný trestný čin.

"Nevyhoveli sme prokurátorovmu odvolaniu, lebo sme nevideli dôvod na uloženie doživotného trestu odňatia slobody. V podstate sme nevyhoveli ani odvolaniu obžalovanej, pretože na to nebol dôvod," priblížil predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda.

Dodal, že v čase uzatváranie pôžičiek si odsúdená musela byť vedomá, že dlžnú sumu nebude schopná splatiť. Poukázal tiež na to, že dôkaz v podobe šálky s obsahom atropínu, ktorú vydala orgánom činným v trestnom konaní jedna z poškodených, nebol rozhodujúcim pre usvedčenie Gyönyörovej. "Aj v prípade, ak by súd na tento dôkaz neprihliadal, skutkový stav veci by bol dostatočným spôsobom preukázaný výpoveďami jednotlivých poškodených, svedkov, lekárskymi správami, zvyšnými znaleckými posudkami a napokon aj časovou súvislosťou," podotkol Paluda.

Do kávy pridala jed

Jana, Zdena a Klaudia zo Šiah zrejme nevedeli, že na vlastnej koži zažijú porekadlo za dobrotu na žobrotu. Všetky tri totiž skončili s rovnakými príznakmi v nemocnici, a to vo veľmi ťažkých stavoch. Stalo sa tak po stretnutiach s dôchodkyňou Teréziou, ktorej požičali spolu cez 120-tisíc eur. Svoje dlhy však splácať nechcela a preto sa údajne rozhodla, že nepriaznivú situáciu vyrieši po svojom. Vždy, keď sa s veriteľkami stretla, im do kávy či čaju zamiešala atropín.

Ide o prudko jedovatú kryštalickú látku a má excitačné účinky na centrálnu nervovú sústavu a vyvoláva ťažké poruchy vedomia, horšie ako známe drogy, napríklad LSD či hašiš. Používa sa aj v medicíne na uvoľňovanie kŕčov hladkého svalstva, v očnom lekárstve na rozšírenie zreničiek, či ako protijed pri skonzumovaní muchotrávky tigrovanej.Poškodené ženy detailne opísali, aké príznaky mali po stretnutiach s dôchodkyňou – sucho v ústach, pocit na malú potrebu.

„Strašne sa mi plietol jazyk, nevedela som rozprávať, nevedela som chodiť. Iba som sa ráno zobudila na neurológii na JIS,“ hovorí poškodená Jana. Tá na poslednom stretnutí s Teréziou, ktorá jej dlžila peniaze, kávu nevypila a dala ju kolegyni. Tá ju následne odniesla na kriminálku, ktorá expertízou potvrdila prítomnosť atropínu. Samotná poškodená skončila v nemocnici v priebehu pár mesiacov celkovo štyrikrát.