Ďalšia hrôza! Študent najprv schoval bombu, neskôr zabil muža sekerou: V beštiálnom vyčíňaní chcel pokračovať

Motívom bola najskôr všeobecná nespokojnosť s okolím, to všetko bude polícia ďalej skúmať. Mladík dal nástražné zariadenie do tlakového hrnca a umiestnil ho v piatok do kontajnera, ktorý bol pri škole. Tašky s divným obsahom si všimli študenti. Polícia si myslí, že si preto študent našiel náhodnú obeť a v sobotu vo Vysokom Mýte ubil sekerou muža.

Vražda ve Vysokém Mýtě a nalezený předmět připomínající nástražný výbušný systém v Pardubicích mají společného jmenovatele – podezřelého. Více v tiskové zprávěhttps://t.co/yQAshhUNam #policiepak — Policie ČR (@PolicieCZ) November 7, 2022

Podľa policajtov mal študent problémy s prospechom v škole, psychické problémy, bol introvertný typ a do kolektívu príliš nezapadol. Nebol z Pardubického kraja, do školy však chodil v Pardubiciach, internát mal v Chrudimi, uviedol vedúci odboru všeobecnej kriminality Milan Šimek. Podľa hajtmana Pardubického kraja Martina Netolického školské zariadenia nezlyhali, na problémové správanie žiaka upozorňovali jeho rodinu niekoľko mesiacov.

V identifikácii pomohli študenti

Svedkovia v piatok mladíka videli s taškou, v ktorej mal zrejme výbušné zariadenie. Študenti pomohli k jeho identifikácii. Okrem hrnca bola v kontajneri krabica s klincami a skrutkami. Je možné, že sa páchateľ na mieste pri evakuácii školy pýtal policajtov, čo sa deje. Keď sa dozvedel, že jeho plán skrachoval, zmizol. Nakoľko bol jeho nástražný systém účinný a nebezpečný, budú pyrotechnici ešte skúmať.

Pardubice - Na linku 158 jsme přijali oznámení o nálezu možného nástražného výbušného systému u SPŠ chemické. V současné době jsme evakuovali přes 800 lidí a čekáme na příjezd Pyrotechnické služby Policie ČR. #policiepak pic.twitter.com/NeACG3I722 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 4, 2022

V čase sobotnej vraždy v Mýte ešte polícia nevedela, že ide o študenta a zrejmého páchateľa z Pardubíc. Na ulici si náhodne vybral človeka, ktorého zrazil na zem, kopal do neho a do hlavy mu zasadil najmenej 14 rán sekerou, uviedla polícia. Obeť prežiť nemohla, útok bol veľmi razantný. Svedkovia, ktorí napadnutie videli z okna, zavolali policajnú hliadku. "Zadržaný uvádzal, že sa chce pomstiť svojmu okoliu, napadol náhodného človeka, ktorého stretol. V batohu mal ešte kladivo. V Mýte sa objavil náhodne, nemal k nemu vzťah," povedal Šimek.

Študent sa otrávil

Mladík po zadržaní začal zvracať, povedal, že prehltol nejaký jed, ale nepovie aký. Skončil v nemocnici na JIS, kde v sobotu v dopoludňajších hodinách zomrel. Polícia už tiež zistila, že ide o hľadaného v pardubickom prípade. Prípad je teraz vyšetrovaný ako vražda a všeobecné ohrozenie a smeruje k odloženiu veci, pretože podozrivý zomrel. Prípad dozoruje Krajské štátne zastupiteľstvo v Hradci Králové. Všetko je na začiatku preverovania, ale zatiaľ sa ukázalo, že sa zrejmý páchateľ zaujímal o sériových vrahov, uviedla štátna zástupkyňa Lenka Faltusová.

Pardubický kraj - Ráno došlo ve Vysokém Mýtě na ulici k násilnému úmrtí osoby. Podezřelého jsme zadrželi. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Bližší informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí. #policiepak — Policie ČR (@PolicieCZ) November 5, 2022

"Všetko treba starostlivo dokumentovať, dobrať sa motivácie, jeho osobnostných problémov pomocou posudkov znalcov súdneho lekárstva, psychológie, psychiatrie, pyrotechnickej služby. Je to pomerne beh na dlhú trať," uviedla Faltusová. Mladík mal doma malé laboratórium a policajti tam našli výbušných systémov viac. Verejnosť sa ale nemusí obávať, polícia vykonala podrobné prehliadky budov školy aj internátu a nič ďalšie nenašla. "Môžem všetkých ubezpečiť, že všetci študenti sú v bezpečí," povedal krajský policajný riaditeľ Ján Ptáček.

V konaní chcel pokračovať

Podľa všetkého sa zatiaľ javí, že sa mladík s nikým ďalším nespolčil, že všetko inicioval a robil sám. Aktívne na sociálnych sieťach nebol. "V pláne potom mal ešte ďalšie skutky, a to s ďaleko väčšou razanciou a na miestach s väčšou koncentráciou osôb," dodal Ptáček.

Podľa pardubického hajtmana Netolického školy a zariadenia a ich vedenie nepochybili. Čin vo Vysokom Mýte a situácia v Pardubiciach a Chrudimi nesúvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. Išlo o individuálne zlyhanie a individuálne motívy páchateľa, myslí si hajtman. "Škola upozorňovala aj rodinu na problémovosť daného žiaka v rámci svojich kompetencií. Bohužiaľ reakcia neprichádzala a naopak škola bola usmerňovaná. Z tohto pohľadu sa domnievame, že škola v žiadnom prípade nezlyhala," povedal dnes novinárom Netolický. Podľa neho prístup polície pravdepodobne zabránil ešte väčšiemu nešťastiu. Krajské školy vrátane chemickej priemyslovky podstúpili v nedávnej minulosti bezpečnostné cvičenia a programy v spolupráci s políciou a hasiči. Mimoriadne kontroly na školách či mimoriadne opatrenia preto nie sú nutné.