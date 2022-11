Panika v Ríme! Pátranie po sériovom vrahovi: Zabil už tri ženy v luxusnej štvrti hlavného mesta

Ženy boli nájdené s početnými bodnými ranami na hrudníku, chrbte a hrdle a nájdené v bytoch v luxusnej štvrti Prati v talianskom hlavnom meste, informuje taliansky Leggo. Totožnosť prvých dvoch obetí zatiaľ nie je známa, údajne ale boli dve ženy čínskej národnosti vo veku 40-50 rokov. Posledná, Kolumbijčanka (65) bola nájdená v posteli, v kaluži krvi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: leggo.it

Bola zasiahnutá sečnou zbraňou pravdepodobne pri pohlavnom styku, potvrdili záznamy z polície. Podľa dostupných informácií posledná menovaná bola aktívna v sexuálnom priemysle, aby mohla finančne podporiť svoju dcéru.

Organizovaná prostitúcia a verejné domy sú v Taliansku zo zákona zakázané, ale pouličná prostitúcia je povolená. Ermina Gbido z Výboru pre občianske práva prostitútok povedala: "Tieto vraždy sú hrozné. Iste, existujú zločinecké siete, ktoré riadia sexuálne pracovníčky v bytoch, vykorisťujú ich a nútia ich chodiť z bytu do bytu a pracovať dlhé hodiny. Je to škaredá záležitosť. Musíme však tiež pochopiť, že existujú ľudia, ktorí chcú túto prácu robiť, ale nemôžu ju robiť na bezpečnom mieste, pretože to normy nedovoľujú."

Prokurátori prehliadli spomínané byty a incident je stále predmetom vyšetrovania. Podľa získaných dôkazov sa snažia vypátrať DNA vraha a predpodkladajú, že mohol byť zachytený aj neďalekými pouličnými kamerami.