Skvelé správy pre budúcich rodičov: Formulár na otcovskú dovolenku je už na svete! TOTO sú podmienky

BRATISLAVA - Budúci aj novopečení rodičia sa konečne dočkali. Dlhoočakávaný formulár na žiadosť o otcovskú dovolenku je konečne na svete a otcovia, ktorí sa v posledných týždňoch stali rodičmi, tak môžu byť 2 týždne so svojou rodinkou doma. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že nie je nutné hneď bežať žiadosť podať.

1. november. Prelomový dátum pre novopečené rodinky. Od tohto dátumu totiž môžu otcovia nastúpiť na otcovskú dovolenku, ktorá má rovnaké podmienky, ako materská dovolenka ženy. A to vďaka schváleniu novely Zákonníka práce. Otec, ktorý si chce túto možnosť nárokovať, musí spĺňať viaceré podmienky, a to, že musí byť nemocensky poistení a byť zamestnaný aspoň 270 dní počas uplynulých dvoch rokov. Žiadať o ňu môžu aj SZČO či dobrovoľne nemocensky poistená osoba, či tí, ktorým vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Otcovská dovolenka môže byť maximálne 2 týždne počas prvých 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Nesleduje sa pritom, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok, rovnako ani zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom v prípade zamestnanca.

Samotná žiadosť je pritom rozdelená na dve časti - samotnú žiadosť, kde otec vypĺňa svoje meno, rodné číslo, dátum od kedy do kedy si čerpá otcovskú dovolenku a meno a rodné číslo dieťaťa. Túto žiadosť potvrdí zamestnávateľ, pričom určí aj posledný deň, ktorý žiadateľ pracoval. Rovnako treba vyplniť aj vyhlásenie poistenca, kde vyplní svoje meno, korešpondenčnú adresu, zamestnávateľa, to, či chce zaslať peniaze na účet či poštovou poukážkou. Rovnako musí určiť, či si nárok o nemocenské uplatňuje, či neuplatňuje aj z iného nemocenského poistenia, pričom pri každom treba vyplniť nové tlačivo.

Po tom, ako tlačivo potvrdí zamestnávateľ, musí ho poistenec zaniesť na pobočku Sociálnej poisťovne. "Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu," upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Tí, ktorí si nevedia tlačivo vytlačiť zo stránky poisťovne, ho nájdu aj v pobočkách inštitúcie. Má názov Žiadosť iného poistenca o materské, nie je číslovaný, a teda netreba žiadať pobočku o tlačivo, vysvetlila poisťovňa.