Budúce mamičky zúria: Otcovská dovolenka od októbra NEBUDE! Zákon doteraz nebol schválený, od kedy sa naň môžete tešiť?

BRATISLAVA - Mnohí sa na ňu tešili, spoliehali, no vyzerá to tak, že všetko napokon bude inak. Reč je o otcovskej dovolenke, ktorá mala podľa pôvodného plánu fungovať od 1. októbra. Tento dátum sa isto blíži a je zrejme viac, ako isté, že sa ho nepodarí splniť. Ministerstvo vysvetlilo dôvody aj to, aký je nový, predpokladaný dátum účinnosti novely.

Mnohí rodičia čakatelia, ktorí sa aktuálne pripravujú na nové povinnosti a majú termín ku koncu roka, sa potešili faktu, že by mohli stráviť dlhší čas so svojim dieťaťom. Ministerstvo práce totiž na základe novely Zákonníka práce, ktorý požaduje Európska komisia, počítalo s možnosťou, aby na tzv. materskú išli nielen matky, ale aj otcovia. Aj keď len na určitý čas.

V novele sa totiž hovorilo, že otcovia si budú môcť zobrať tzv. otcovskú dovolenku, ktorú si budú môcť rozdeliť na dva časy, kedy by namiesto v práci boli doma s rodinou - a to 2 týždne počas prvých 6 týždňov života dieťaťa a následne si kedykoľvek zobrať ďalších 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa. Materské počas otcovskej dovolenky bude financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou.



Podľa schválenej novely, otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské, alebo rodičovský príspevok. Právo na platenú otcovskú dovolenku novela zavádza z dôvodu zabezpečenia podmienok pre vytvorenie puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí, t. j. v čase okolo narodenia dieťaťa. Novela mala mať účinnosť od 1. októbra tohto roku. A to sa to začína komplikovať.

Pôvodný plán, ktorým sa ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) zaviazalo, sa totiž nepodarí dotiahnuť do úspešného konca. Dôvodom je legislatíva. Aktuálne je totiž návrh v druhom čítaní v parlamente, do ktorého ho posunuli poslanci parlamentu ešte 15. júna tohto roka. Medzitým mali naši zákonodarcovia letné prázdniny, kedy sa nerokovali a do pléna sa vrátili opäť v septembri. Aktuálna schôdza sa začala v utorok 20. septembra. Do druhého čítania ho výbory zaradili 13. septembra. Je teda viac, ako isté, že pôvodná účinnosť od októbra sa posunie. Rezort práce predpokladá nový termín účinnosti zákona od 1. novembra tohto roku. Nie je však isté, či sa ani tento termín nebude posúvať.

"Zmena účinnosti zákona je zrejme nevyhnutná v nadväznosti na predpokladaný termín jeho prerokovania na schôdzi NR SR. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)], aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je zákon určený (čl. 6 ods. 8 z. č. 19/1997 o legislatívnych pravidlách tvorby zákonov)," uviedli. Poukázali však na to, že vôbec prvýkrát bol návrh na prerokovanie predložený ešte v septembri 2021. Cez vládu ale neprešiel, ministerstvo financií namietalo rozpory ohľadom dĺžky trvania a spôsobu financovania otcovskej dovolenky. Tie následne odstránil a vynovený návrh zákona predložil na vládu v marci tohto roku, pričom schválený bol až 26. mája.