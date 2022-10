Mamičky jasajú: Otcovská dovolenka je konečne schválená! V platnosti už čoskoro, TAKÉTO budú podmienky

BRATISLAVA - Aj keď to zo začiatku vyzeralo beznádejne, dočkali sa. Reč je o rodičoch, ktorí sa aktívne v posledných mesiacoch pripravujú na novú životnú rolu. Počítali s tým, že o 1. októbra si budú môcť oteckovia čerpať tzv. otcovskú dovolenku, a to dva týždne počas šestonedelia. Napokon sa zákon podarilo schváliť. Aké podmienky bude mať a odkedy začne platiť?

Zákon ako taký, aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi, schválil poslanci parlamentu ešte v utorok večer. Za boli s výnimkou jedného všetci prítomný zákonodarcovia. Ide pritom o novelu Zákonníka práce, ktorá do našich zákonov implementuje smernice Európskej únie, ktorej cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Aj keď mal zákon pôvodne platiť už od 1. októbra, vzhľadom na legislatívny proces sa ho podarilo schváliť až teraz a platiť bude o mesiac neskôr - od 1. novembra.

Archívne VIDEO Podľa Remišovej po narodení dieťaťa už rodičia nemusia chodiť po úradoch

Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela navrhuje, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati. Po novom tak budú môcť otcovia 28 týždňov materskej, či otcovskej dovolenky rozdeliť na dve časti - 2 týždne a následne zvyšných 26 týždňov. Platí pritom podmienka, že prvé dva týždne si budú môcť oteckovia vybrať počas prvých 6 týždňov od narodenia dieťaťa. A bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: spuntik.zoznam.sk

Materské počas otcovskej dovolenky má byť financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. Podmienky sú rovnaké, ako v prípade materskej dovolenky matky. Otec musí byť nemocensky poistený minimálne 270 dní počas uplynulých dvoch rokov a nemať nedoplatky na poistení. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu naďalej bude patriť platená otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, respektíve 31 týždňov, ak ide o osamelého muža, alebo v trvaní 37 týždňov, ak ide o dve alebo viac detí.

"Otcovské je rovnakou dávkou ako materské, a teda bude vyplatené v rovnakej výške 75 % hrubej mzdy. Ide o bežnú nemocenskú dávku, a teda pravidlá určovania rozhodujúceho obdobia a spôsobu určovania výšky je rovnaká, ako pri ostatných nemocenských dávkach. Rozhodujúcim obdobím je spravidla predchádzajúci kalendárny rok a do výpočtu dávky sa zahrnú všetky hrubé príjmy, z ktorých bolo v rozhodujúcom období zaplatené poistné na nemocenské poistenie," uviedlo ministerstvo práce pre Topky.sk. Inými slovami - vyplácané budú otcovi peniaze vo výške 75 percent hrubej mzdy, ktorú mali otcovia uvedenú vo výplatnej páske pod "hrubá mzda", prípadne suma, ktorú si živnostníci fakturovali.

Dobrou správou je, že dvojtýždňovú otcovskú dovolenku si budú môcť zobrať aj policajti či hasiči. Takáto otcovská dovolenka bude služobným voľnom, za ktoré im prináleží služobný plat. Okrem toho budú môcť policajti aj hasiči čerpať v rozsahu deviatich týždňov s nárokom na služobný plat aj rodičovskú dovolenku, a to najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu do troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, že žiaden z oprávnených otcov nepoberá na dieťa materské alebo rodičovský príspevok. Je potrebné podanie písomnej žiadosti o poskytnutie takejto rodičovskej dovolenky. Naopak, vojaci si budú môcť čerpať 10 dní otcovskej dovolenky počas šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, za čo im rovnako bude prináležať služobný plat. Rovnako si budú môcť požiadať aj o rodičovskú dovolenku, podobne, ako policajti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Michal Svítok

"Zákon teraz čaká na podpis pani prezidentky a platiť by mal už od 1. novembra tohto roku. Keďže na uplatnenie otcovskej dovolenky je šesť týždňov, tak si ju budú môcť uplatniť už aj oteckovia, ktorým sa dnes narodilo ich dieťatko. Podmienkou na otcovskú dovolenku je, že si dva roky pred ňou platili minimálne 270 dní nemocenské poistenie," upozornil minister práce Milan Krajniak na sociálnej sieti po schválení zákona. Inými slovami - ak sa rodičom v týchto dňoch narodí dieťa, tak si po 1. novembri budú môcť požiadať o 2 týždne otcovskej dovolenky. Stále totiž budú v požadovanej lehote šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Naopak, rezort práce upozorňuje, že ku konkrétnym špecifikám pripraví ministerstvo v spolupráci so Sociálnou poisťovňou metodické usmernenie, ktoré bude zohľadňovať individuálne prípady v rámci zákonných lehôt tejto novely.

SCHVÁLILI SME 14 DŇOVÚ OTCOVSKÚ DOVOLENKU PO NARODENÍ DIEŤAŤA Čerství oteckovia budú môcť ísť od 1. novembra na... Posted by Milan Krajniak on Tuesday, October 4, 2022

Myslí sa aj na predčasniatka

Dobrou správou je, že zákonodarcovia mysleli aj na tie deti, ktoré sa na svet vypýtajú skôr. V prípade, ak by dieťa bolo v inkubátore a nemohlo byť prepustené domov do starostlivosti rodičov, pričom by hrozilo, že otcovi vyprší lehota šesť týždňov od narodenia potomka, sa tento čas automaticky predĺži o obdobie, kedy je dieťa hospitalizované v nemocnici. Táto možnosť sa zavádza aj v prípade, že zdravotné dôvody matky neumožňujú prepustenie domov.

Podľa ministerstva práce budú to, či to-ktoré dieťa bolo narodené predčasne, posudzovať na základe potvrdenia o hospitalizácii, alebo iného potvrdenia, ako je napríklad prepúšťacia správa. "Obdobie šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa, počas ktorého mohol otec čerpať prvú časť materského sa predĺžilo o obdobie, počas ktorého je dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo matky, ak prvý deň hospitalizácie spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa," upozornili.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Ako rezort doplnil, nové žiadosti budú k dispozícii a zverejnené až 1. novembra, keďže v tento dátum začne novela oficiálne platiť. "Nové tlačivo Sociálnej poisťovne bude slúžiť na výkon sociálneho poistenia a okrem „otcovského“ si ním budú iní poistenci uplatňovať aj nárok na klasické materské. Tlačivo žiadosti o materské bude zamestnanec predkladať zamestnávateľovi za účelom potvrdenia skutočností rozhodujúcich pre priznanie nároku na dávku (napr. či a v akom období bola poskytnutá otcovská dovolenka)," vysvetlili.

Otec musí o zámere, že chce poberať otcovskú dovolenku v trvaní dvoch týždňov, oboznámiť zamestnávateľa. V tomto prípade odporúča ministerstvo práce, aby ako dátum nástupu uviedli deň predpokladaného pôrodu, keďže nie je vždy isté, či sa dieťa narodí v určenom termíne. "V zmysle Zákonníka práce má muž právo na voľno (otcovskú dovolenku) od dňa pôrodu do 28. týždňa odo dňa pôrodu. V tomto ohľade sa muž rozhodne, kedy a v akom rozsahu svoje právo využije, a či prípadne okrem toho po dohode so zamestnávateľom napr. bude čerpať aj bežnú dovolenku," uzavrel rezort.