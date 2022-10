Voľby 2022: Droba oslavuje víťazstvo, BSK bude viesť ďalšie volebné obdobie

"Posledných päť rokov v BSK je príbeh úspešných piatich rokov," povedal Droba a pripomenul výsledky svojej práce a úspechy kraja vo viacerých oblastiach. Vyzdvihol aj prácu zamestnancov kraja. Poďakoval sa za podporu strane SaS a ďalším, ocenil aj spoluprácu s Progresívnym Slovenskom a stranou Team Bratislava. Poukázal na dobrú spoluprácu aj s ľuďmi mimo jeho strany v rámci kraja. Zároveň avizoval, že aj v úvode tohto volebného obdobia pripraví programový plán pre Bratislavský kraj.

Je hrdý na to, čo sa mu doteraz podarilo urobiť so školstvom v kraji a deklaroval, že to bude priorita aj ďalej. Do budúcna chce pokračovať v riešeniach v doprave. Zabrať podľa neho bude treba v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, pokračovať chce v práci aj v kultúrnej oblasti. Čo sa týka krajského zastupiteľstva, zatiaľ nepozná celé jeho zloženie. Deklaroval, že poslanci v ňom dostanú rovnakú ponuku na spoluprácu ako v minulom období.

Skonštatoval tiež, že volebná kampaň bola v podstate krátka a niektorých protikandidátov spoznal len nedávno. Myslí si, že jeho protikandidáti zrejme nedokázali presvedčiť voličov, že to s krajom myslia tak vážne. "Nedostal som to zadarmo, 'odmakal' som si to za tých päť rokov," dodal.

Drobovi pogratuloval aj líder SaS Richard Sulík. "Som veľmi hrdý a nadšený takýmto našim nominantom," povedal a zaželal mu rovnako úspešné ďalšie volebné obdobie.

V Bratislavskom samosprávnom kraji po spočítaní 53,79 % okrskov vzrástol náskok Juraja Drobu (62,18 %) pred Jánom Mažgútom (13,81 %). Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Mažgút už priznal porážku v boji o post predsedu BSK a pogratuloval Drobovi. Opätovne zvolený šéf kraja sa mu poďakoval.