Voľby 2022: Rastislav Trnka: Voliči ukázali, akým smerom chcú, aby sa kraj uberal

"Chcel by som sa poďakovať všetkým východniarom za dôveru, ktorí prejavili dnešnou voľbou svoju vôľu a ukázali, akým smerom chcú, aby sa Košický kraj aj ďalej uberal," povedal novinárom. Reagoval tak na priebežné neoficiálne výsledky volieb zverejnené Štatistickým úradom SR.

"Táto dôvera, ktorá bola vložená dnes do toho ďalšieho štvorročného mandátu, zaväzuje. Verím, že tie výsledky, ktoré sme dosahovali doteraz, budeme dosahovať aj naďalej a v ešte väčšom meradle," povedal.

Zisk viac ako polovice hlasov podľa priebežných výsledkov vníma ako silný mandát do budúcna. "Beriem to naozaj s obrovskou vďakou a pokorou, a takýmto spôsobom sa aj budem snažiť nakladať s tým mandátom. Keďže to bude silný mandát, tak sa budeme snažiť zrealizovať aj silné projekty a vízie, o ktorých sme hovorili počas kampane," konštatoval. Pri voľbách podľa neho rozhodli práve dosiahnuté výsledky v kombinácii s víziami a plánmi do budúcna. Po sčítaní 95 percent okrskov získal Trnka 51,27 percenta hlasov.