VIDEOROZHOVOR Štátny tajomník Káčer: Otvorene o hroziacej nezamestnanosti, rozdeleniu 200 miliónov a ePNke!

V rozhovore sa dozviete:

Ako dokážu regióny pomôcť najslabším?

Čaká Slovensko masívne prepúšťanie pre energetickú krízu?

Aká je spokojnosť s nedávno zavedenou ePN?

Hrozí pre energetickú krízu masívne prepúšťanie a vysoká nezamestnanosť? Dozviete sa vo videorozhovore so štátnym tajomníkom rezortu práce Jurajom Káčerom

Ste šesť mesiacov vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve práce. V Európe sa pre energetickú krízu hovorí o pandémii nezamestnaných a na Slovensku sa špekuluje o zatváraní veľkých podnikov. Hrozí u nás masové prepúšťanie?

- O pandémii nezamestnaných sa hovorilo už počas covidu. Vznikol nástroj vo forme prvej pomoci. Sumou takmer 2,5 miliardy Eur sa podarilo podporiť 176 podnikateľských subjektov. Každý tretí zamestnanec bol podporený, resp. jeho zamestnávateľ v rôznych schémach. Nedošlo k žiadnej pandémii nezamestnaných. Riešili sa aj miliónové nárasty PN a OČR, aj to sme ustáli. Potom prišla vojna na Ukrajine, rozbité dodávateľské siete. Opäť sa hovorilo, že to bude mať dopad na zamestnanosť. Rezort pružne zareagoval a nastavil podporu tzv. Kurzarbeit. Suma 20 miliónov Eur sa cez Sociálnu poisťovňu a Fond nezamestnanosti investovala do záchrany pracovných miest. Išlo približne o 150 tisíc pracovných miest. Peniaze sa vyčerpali a vláda uplynulý týždeň schválila navýšenie sumy o ďalších 5 miliónov Eur.

Bude to stačiť?

- Áno. Do konca roka by to malo stačiť a pracovné miesta by mali byť ochránené. V súčasnosti komunikujeme s veľkými zamestnávateľmi. Dnes nevieme povedať, aké budú definitívne ceny elektriny a plynu. Som presvedčený, že nárasty cien nebudú likvidačné, no štát bude musieť zareagovať a pomôcť. Mám za to, že domácnosti sú už vyriešené. Štát pozná riešenia, aj keď to nie je v kompetencii ministerstva práce ale iných rezortov.

Pracujete aj vy na nejakých konkrétnych opatreniach?

- Nielen, že reagujeme na vzniknuté situácie, ale vopred minimálne od leta prepočítavame viaceré alternatívy. Presne tak, ako to bolo pri covide. Pri prvej pomoci zabrali úrady práce. Keď boli ľudia chorí, zabrala Sociálna poisťovňa. Pripravila elektronické formuláre. Zjednodušila tak prístup k dávkam. Keď vznikol vojnový konflikt na Ukrajine, využil sa vopred pripravený Kurzarbeit a použilo sa 20 miliónov Eur na podporu pracovných miest. Prichádza energetická kríza a máme opäť pripravených ľudí v celom rezorte, aby sme pomohli zamestnávateľom a zamestnancom.

Na ministerstve zodpovedáte okrem iného aj za plán obnovy. Rezort práce pripravil výzvu pre samosprávy na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Celková alokácia finančných prostriedkov je vyše 192 miliónov Eur. Ako ich môžu samosprávy použiť a na čo?

- Je to výzva na zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb a starostlivosti v regiónoch. Je určená verejným a aj neverejným poskytovateľom. Do výzvy sa môžu zapojiť kraje, mestá, obce, občianske združenia, a ďalší zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb. V regiónoch po celom Slovensku by mali vzniknúť nové kapacity na sociálne služby (ambulantné, zdravotné a dlhodobá starostlivosť pozn. redakcie). Hovoríme až o 4 tisícoch nových lôžok v približne 176 zariadeniach, ktoré by mali byť umiestnené po celom Slovensku.

Nebudú malé obce v nevýhode?

- V minulosti malé obce, ktoré aj mali záujem o takéto projekty, nemali peniaze na projektového manažéra, architekta, či verejné obstarávanie. Výzva im dnes umožňujeme partnerstvá. Aj viac obcí spolu môže žiadať o takéto služby. Okrem toho im ponúkame aj katalóg architektonických štúdií, v ktorom si pozrú, ako má daná jednotka – budova vyzerať. Celý zámer a projekt im zaplatí plán obnovy. Čo sa týka verejného obstarávania, ponúkame aj metodické usmernenie.

Aké bude spolufinancovanie pre záujemcov?

- Bude nulové. Nemusia mať na začiatku peniaze a môžu vytvárať aj partnerstvá. Napríklad niekto vlastní budovu, iný prevádzkuje sociálnu službu. Spoločne tak môžu do svojho regiónu priniesť zdravotnú alebo sociálnu službu.

Na začiatku ste spomenuli ePN. Ide o pomerne novú službu, ktorá nahrádza 5 dielne tlačivo. Od 1.6.2022 je spustená pre lekárov dobrovoľne. O rok bude povinná. Sociálna poisťovňa sa rok pod vaším vedením pripravovala na tento krok. Ako ste, zatiaľ, po štyroch mesiacoch, spokojný s fungovaním?

- Priznám sa, že ePN bol od začiatku môjho pôsobenia na čele Sociálnej poisťovne srdcový projekt, ktorý som spolu s kolegami robil počas pandémie covidu. Hoci zamestnanci boli zahltení inou prácou, chceli sme pripraviť niečo, čo uľahčí ľuďom život. V súčasnosti je vystavených okolo 72 tisíc ePN. Je to asi 25 percent z celkového počtu vystavených PN. Vždy ma poteší, keď stretnem suseda alebo kolegyňu, ktorá sa ma opýta, či jej naozaj prídu peniaze na účet bez toho, aby kdekoľvek chorá behala a niečo vybavovala.