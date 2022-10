Odbory sa pohrávajú s kratším pracovným týždňom: Práca iba štyri dni v týždni!

Podľa dostupných informácií by malo ísť o štvordňový pracovný týždeň, ale aby pracovný čas ostal nezmenený, zamestnanci by pracovali deväť hodín denne, informoval taliansky 24ore. Tento návrh ležal na stole už dlhší čas, ale až teraz sa o ňom začalo aj reálne uvažovať. Zamestnancom tak umožnia sústrediť sa na prácu intenzívnejšie štyri dni, a jeden deň budú môcť venovať svojej rodine alebo koníčkom. Plat by mal pritom zostať nezmenený.

Výber „voľného“ dňa by mohol byť dobrovoľný a existovala by možnosť zmeny odpracovaných dní v týždni od pondelka do piatku po dohode s nadriadeným. Návrh by mali schváliť ešte jednotlivé úrady, poprípade majú možnosť upraviť ho podľa potrieb. Návrh však nie je pre každého, ale len pre zamestnancov úradov, nie pobočiek. Odbory by však chceli aby sa neskôr návrh uplatnil aj na zamestnancov pobočiek.

Talianska Intesa Sanpaolo je jednou z popredných bankových skupín v Európe. Krátkym pracovným týžňom sa nechala inšpirovať z Británie, kde tento trend vznikol a rozšíril sa už do USA, Austrálie, Nového Zélandu ale aj do Európy. Je súčasťou tzv. „smart work“, inteligentnej práce a medzi zamestnancami sa teší veľkej obľube.