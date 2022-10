Záborská opäť navrhuje sprísnenie interrupcií: Chcú sa pýtať na citlivé údaje! Kroky Valáška však môžu všetko zmeniť

Pol roka od posledného neschváleného zákona o sprísnení interrupcií je preč a tak sa Anna Záborská s kolegami z Kresťanskej únie a OĽaNO rozhodla opäť konať. Koncom septembra preto predložila nový návrh zákona, ktorý je však opäť iný, ako ten predchádzajúci. A to vo viacerých ohľadoch.

Archívne VIDEO Skupina poslancov predstavila pozmeňujúci návrh k zákonu Anny Záborskej k potratom

V návrhu zákona, ktorý predkladatelia nazval "pomoc tehotným ženám", chcú poslanci zaviesť jednorázový príspevok vo výške 3-tisíc eur pre matku, ktorej dieťa sa narodí so zdravotným postihnutím. Rovnako chcú vytvoriť podporné opatrenia pre tie budúce matky, ktoré otehotneli neplánovane. Napríklad chcú zaviesť, aby matkám, ktoré sa rozhodnú pre utajený pôrod, bolo vyplácané nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva. "Jedná sa približne o obdobie, keď na tehotnej žene možno vizuálne spozorovať známky tehotenstva," píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

Citlivé údaje

Avšak, zákon má aj odvrátené stránky. V prípade, ak by bol schválený, by musela tehotná uviesť dôvod, prečo sa rozhodla ísť na potrat. Túto zmenu poslanci obhajujú tým, že sa nepoznajú presné príčiny, prečo sa ženy rozhodnú ísť na interrupciu. „Príčiny umelého ukončenia tehotenstva (iné ako zdravotné) na Slovensku do veľkej miery zostávajú neznáme. Ich spoznanie umožní lepšie reagovať na skutočné potreby žien zvažujúcich umelé ukončenie tehotenstva,“ uviedli predkladatelia.

Žena, ktorá sa rozhodne podstúpiť interrupciu, bude musieť vyplniť dotazník, v ktorom bude mať na výber z viacerých možností, prečo sa rozhodla k tomuto kroku. Tými sú: hmotná núdza, iná zlá ekonomická alebo sociálna situácia, ohrozenie kariéry, potreba pokračovať v štúdiu, nepripravenosť byť matkou, želaný počet detí už bol dosiahnutý, rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu, tehotenstvo je následkom trestného činu, odporúčanie zo strany iných ľudí, nátlak zo strany iných ľudí, narušenie psychickej rovnováhy, neželané pohlavie dieťaťa, strach z reakcie rodičov, strach z reakcie partnera/manžela, tehotenstvo je následok náhodnej známost či iné dôvody. Vo všetkých prípadoch však bude musieť tehotná uviesť presné príčiny. Okrem toho však chcú predkladatelia v dotazníku získať údaje o rodinnom vzťahu ženy či to, akú antikoncepciu pred otehotnením užívala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: NRSR Galéria fotiek (4) Zdroj: NRSR

48-hodiná lehota na premyslenie

Aj keď Záborská už nepožaduje zákaz reklám na interrupcie, plánujú zaviesť inú povinnosť. Predkladatelia navrhujú ponechať tzv. čakaciu lehotu na premyslenie si interrupcie, a to na 48 hodín. Pôvodný návrh hovoril až o 72 hodinách. Avšak, Záborská plánuje tento krok rozšíriť aj o tie ženy, ktoré majú nariadenú interrupciu zo zdravotných dôvodov, teda v prípade, ak je plod mŕtvy, alebo pokračovanie tehotenstva ohrozuje život ženy. Ide o rovnaké nariadenie, v dôsledku ktorého už v Poľsku zomreli tri ženy. Taktiež dáva žene právo na druhý lekársky posudok, ak jeden lekár konštatuje, že sú splnené podmienky na vykonanie interrupcie zo zdravotných dôvodov. „Ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, právo ženy na druhú správu je irelevantné, keďže poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti má prednosť,“ píšu poslanci v návrhu.

Proti novému potratovému zákonu zbroja nielen Slováci a mnohí politici, ale aj mimovládne organizácie. Napríklad, iniciatíva Nebudeme ticho a organizácia Možnosť voľby hovoria o porušení základných ľudských práv. „Mnohé ustanovenia v návrhu sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky i so zdravotnými štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Na obmedzenie reprodukčných práv, ktoré zákon prináša, by doplatili predovšetkým ženy žijúce v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, matky samoživiteľky, viacnásobné matky či ženy žijúce v odľahlých regiónoch. Návrh v týchto dňoch pripomienkujeme a čoskoro prinesieme jeho komplexnejšiu analýzu," uviedla aktivistka Adriana Mesochoritisová za obe iniciatívy.

Kroky Valáška môžu všetko zmeniť

Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (nezaradený) z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska stiahol svoj návrh zákona o pomoci tehotným ženám z programu prebiehajúcej schôdze parlamentu. Chce tak zabrániť, aby sa na ďalšiu schôdzu zaradil návrh s rovnakým názvom z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO) a jej kolegov. Obštrukciu považujú poslanci okolo Záborskej za zneužitie rokovacieho poriadku. Obrátia sa na predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Valášek chcel svojím návrhom priniesť podporné opatrenia pre ženy, ktoré sa rozhodnú v tehotenstve pokračovať. Zároveň navrhoval garantovať právo na bezpečnú a legálnu interrupciu v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi a vedeckými poznatkami. Napokon ho v uplynulom týždni stiahol. Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že v prípade stiahnutia návrhu z programu predkladateľom sa môže nový návrh v tej istej veci zaradiť na schôdzu najskôr o šesť mesiacov. Prelomiť sa to dá len na návrh predsedu parlamentu, ktorý musia schváliť poslanci. Stiahnutie odôvodnil Valášek tým, že Záborská mohla podporiť jeho návrh, no medzitým predložila svoj. Myslí si, že poslankyni ide o obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám.

Strana Kresťanská únia (KÚ), v ktorej Záborská pôsobí, reagovala, že Valášek vedome "vykradol" ich návrh predložený v minulom roku. Obštrukciu označili poslanci za nové dno politickej kultúry. "Ako predkladatelia návrhu zákona sa obrátime na predsedu NR SR a na poslancov, aby sa postavili na stranu spravodlivosti a slušnosti," uviedla KÚ v stanovisku. Záborská návrh predložila 30. septembra, čo bol termín na predkladanie návrhov, ktoré majú byť zaradené na nasledujúcej schôdzi so začiatkom 18. októbra.