AKTUÁLNE Dopravný chaos v Bratislave, hlásené sú viaceré nehody a kolóny

Nehodu dokumentujú v Dúbravke, na križovatke Saratovskej a Drobného, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je najmä smer von z mesta, vodiči sa môžu krátko zdržať. Nehodu odstraňujú aj na Popradskej smerom z Vrakune do centra, na úrovni cintorína. Autobus a osobné auto tam blokujú pravý jazdný pruh, vodiči musia počítať so zdržaním.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA: Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, na 54 kilometri, blokovaný ľavý pruh, zdržanie 25 minút, upozorňuje NDS. — Zelená vlna (@zelenavlna) September 28, 2022

Nehoda je aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 z Trnavy

So zdržaním treba pre nehodu počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 z Trnavy i na výjazde z Petržalky na Most SNP, kde je blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehoda sa stala aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 pred odbočkou Petržalka/Pečňa.

Prejazdný je tam iba ľavý jazdný pruh, vodiči si postoja v kolóne 20 minút. Nehoda je hlásená aj na Račianskej ulici pri Mladej Garde smerom do centra, kde treba rovnako počítať so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj na vjazde do Lamača zo Záhorskej Bystrice, na kruhovom objazde, kde sa zrazili sa dve autá.

#KOLONA AKTUALIZÁCIA: V Bratislave na D1 od Avionu po Prístavný most, zdržanie 15 minút. — Zelená vlna (@zelenavlna) September 28, 2022

Približne s 20-minútovým zdržaním treba počítať aj na diaľnici D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most, i na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do centra. Zhruba 15-minútové zdržanie hlásia vodiči na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, ale aj na Račianskej smerom do centra mesta. Do desať minúť si vodiči postoja na D2 na trase Stupava - Lamač - Sitina, ako aj na D1 na trase Zlaté piesky - Prievoz - Prístavný most.

#NEHODA v Bratislave na vjazde do Lamača zo Záhorskej Bystrice, na kruhovom objazde pri OBI, zrazili sa dve autá, premávka sa iba nárazovo spomaľuje — Zelená vlna (@zelenavlna) September 28, 2022

V Bratislave na Slovnaftskej ceste je zároveň uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie po súbežnom priecestí. Rýchlosť je obmedzená na 30 kilometrov za hodinu.