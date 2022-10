MDV pripravuje nový zákon: Zjednotenie podmienok verejnej osobnej dopravy a cestovanie na jeden cestovný doklad

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou by sa mali zjednotiť. Cieľom je umožniť cestovanie na jeden cestovný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý to má riešiť. Predbežná informácia o pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v decembri.