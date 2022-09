Cigániková nazvala novelu zákona návratom do stredoveku: Ste progresívno-liberálna fanatička, obvinil ju Kuriak

BRATISLAVA - Je známe, že akékoľvek okliešťovanie ženských práv je proti srsti viacerým poslankyniam parlamentu. Názorným príkladom je predsedníčka zdravotníckeho výboru za SaS Jana Bittó Cigániková, ktorá skritizovala zákon z dielne poslankýň OĽaNO a Sme rodina. Vraj by to bol návrat do stredoveku, no poslanec Milan Kuriak z OĽaNO nesúhlasí a do šéfky výboru sa poriadne pustil. Tvrdí, že je to fanatička!

archívne video

Cigánikovej novela, ktorá podľa nej "našťastie neprešla", tak prekážala, až sa rozhodla to riešiť osobne na kluboch. "Obišla som všetky poslanecké kluby s argumetmi, prečo by nemali podporiť novelu zákona o pohrebníctve. Spravila som dobre. Mnohí poslanci boli prekvapení a zdesení čo tento návrh v skutočnosti znamená pre naše zdravotníctvo a práva žien," skonštatovala poslankyňa SaS.

DOVETOK K NOVELE ZÁKONA O POHREBNEJ SLUŽBE, KTORÁ BY SKONČILA OBMEDZENÍM PRÁV ŽIEN Obišla som všetky poslanecké kluby s... Posted by Janka Bittó Cigániková on Thursday, September 22, 2022

Toto náboženskí fanatici robia, reaguje po preštudovaní novely Cigániková

"Na druhej strane, bohužiaľ, podporili ho niektorí, od ktorých by som takýto hazard s právami žien nečakala. Vysvetľujú to dobrými úmyslami. Tak by som tým veriacim dušiam rada pripomenula, ze cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Presne takto to náboženskí fanatici robia - hodia tam pár dobrých veci, aby zblbli ľudí, ale skutočným výsledkom bude obmedzenie prístupu k interrucpiám," skritizovala vraj skryté veci v novele zákona Cigániková.

To už však nevydržal konzervatívny poslanec Milan Kuriak za OĽaNO a Cigánikovej to spočítal. "Čo ste to za človeka, pani Bittó Cigániková? Máte veľmi tvrdé srdce, bojujete ako levica, ale za veľmi zlé veci, ste na strane zla a slúžite zlu. Prepáčte, ale Vy ste progresívno-liberálna fanatička," dovolil si napísať pod status Kuriak, na čo dostal aj adekvátnu odpoveď. Odkázala mu totiž, že ona sama by bola najšťastnejšia, keby na Slovensku neboli žiadne interrupcie, pričom nie formou zákazu, ale iných dôvodov, ktoré vymenovala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková

Novela z dielne Andrejuvovej a Hudecovej neprešla

Potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod nebude povinné pochovať vtedy, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie. Poslanci odmietli v stredajšom hlasovaní novelu zákona o pohrebníctve z dielne koaličných poslankýň Národnej rady (NR) SR Anny Andrejuvovej (OĽaNO) a Evy Hudecovej (Sme rodina), ktorá to predpokladala.

Poslankyne navrhovali, aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, povinný zabezpečiť jeho pochovanie poverenou pohrebnou službou alebo spopolnenie v krematóriu a uloženie urny s popolom na pohrebisku. Malo sa tak diať aj v prípadoch, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie, nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a neexistovalo by podozrenie z trestného činu.

Novelou chceli poslankyne zabezpečiť dôstojné zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami v súvislosti s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. "Súčasná právna úprava ustanovuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovávanie rodičmi. V prípade, pokiaľ rodič nepožiada o tieto ľudské pozostatky s cieľom pochovania, končia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom," uviedli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Návrhom sa mal meniť aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Definovať sa mali pojmy pôrod živého dieťaťa, pôrod mŕtveho dieťaťa a potrat. Zámer kritizovala šéfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Myslí si, že novela sledovala cieľ obmedziť prístup k interrupciám. V stanovisku tvrdí, že v návrhu sa medzi predčasne potratené plody zahrnuli aj všetky umelé prerušenia tehotenstva. V čase finančných problémov zdravotníckych zariadení sa podľa nej predkladateľky snažili vytvoriť pre ne väčšie náklady, "aby neposkytovali interrupciu, ktorá je dnes legálnou službou reprodukčného zdravia".