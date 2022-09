Raši bez vírivky, Tabák bez kúpania a Cigániková zatvorí chladničku: Takto budú šetriť naši politici!

BRATISLAVA - Už azda každému Slovákovi je jasné, že nás čaká ťažká zima. Rozhodujúcou veličinou je energetická kríza a možný nedostatok surovín. To bude prirodzene znamenať aj vyššie ceny a poplatky. Utlmiť by sme ich mali po viacerých varovaniach našej vlády ale aj Európskej únie tým, že budeme šetriť, na čo sa už vlastne pripravuje celá Európa. V rámci týchto opatrení sme oslovili aj našich poslancov, aby nám povedali, ako plánujú šetriť vo svojich domácnostiach oni.

Richard Raši (nezaradený, Hlas-SD)

Keďže doma nemám ani bazén, ani vírivku, ani klímu, chladničku mám len jednu a svietime len vtedy, keď je to nutné, neviem si predstaviť, ako by sa dalo ušetriť viac elektrickej energie. Zaujímalo by ma však, ako šetrí Úrad vlády, ktorý býva rozsvietený do neskorých nočných hodín, aj keď tam nikto nie je.

Romana Tabák (Sme rodina)

Plánujem znížiť teplotu v byte na 19 stupňov. Možno to znie humorne, ale namiesto kúpeľa vo vani sa radšej osprchujem. Viackrát do týždňa sa začnem sprchovať studenou vodou, čím nebudem míňať teplú vodu a zároveň si otužovaním posilním imunitu.

Jana Bittó Cigániková (SaS)

Už teraz sme urobili doma nejaké opatrenia. Keďže kúrime elektrickým podlahovým kúrením, tam vieme ušetriť najviac. Skrátili sme dobu kúrenia o hodinu ráno a hodinu večer, znížili sme ju o stupeň, posadili sme si deti a pripomenuli sme im, že treba zhasínať svetla, nemať dlho otvorenú chladničku a podobne.

Milan Kuriak (OĽaNO)

Šetrenie, nielen energiami pokladám dlhé roky za samozrejmosť, nielen vo vlastnej domácnosti ale aj mimo nej. Od dieťaťa som bol k šetreniu vedený aj z dôvodu že pochádzam z 9 detí. Snažím sa vychovávať aj svoje deti aby neplytvali a budem v tom pokračovať. Ako príklad uvediem, už pred viac ako 2 rokmi som začal zhasínať svetlá na zbytočne vysvietených chodbách poslaneckej ubytovne.

Po pár dňoch sa stalo samozrejmosťou, že núdzové osvetlenie chodieb postačuje... A je to tak až po dnešný deň, čo má teší. Po asi pol roku môjho zhasínania ma jedná z dám, ktoré sa starajú o čistotu v ubytovni "pristihla pri čine" so slovami tak už viem kto nám tu zhasína. Dnes problém so zhasínaním nemajú.

V domácnosti je veľa spôsobov kde sa v da ušetriť na spotrebe a znížení nákladov na energii.

Ja osobne opäť skontrolujem všetky žiarovky, vymením ich za najúspornejšie. Pri kúpe, pri zámene starých spotrebičov za nové si dám záležať podľa energetickej náročnosti. Umývačku riad, či práčku nezapíname keď je poloprázdna, aj kvôli vysokej spotrebe vody, mikrovlnnú rúru používame iba nevyhnutne, určite je lacnejšie a aj rýchlejšie prihriať jedlo na sporáku. Aj potraviny z mrazáku nerozmrazujeme v mikrovlnke, ale pri izbovej teplote.

Počas vykurovacieho obdobia nebudem mať problém znížiť teplotu na radiátoroch o nejaký stupeň. Prehnane prekúrené miestnosti neprospievajú ani peňaženke, ale ani zdraviu. Možnosti ako a kde ušetriť je ešte viac.

Veľmi ma mrzí situácia s obrovským zvyšovaním cien nielen energií a hlavne dopadov pre ľudí na Slovensku. Každý si ale zodpovedzme, či sme sa v časoch hojnosti správali zodpovedne a ako sme šetrili, nielen kvôli financiám ale aj kvôli šetreniu životného prostredia.

Peter Pčolinský (Sme rodina)

Nemám rád, keď niekto hrá divadlo. Prepáčte, ale to sú také drísty, keď počujem politika, ako vykrúti deťom doma žiarovky... Už to vidím, ako ich bude vykrúcať a zníži teplotu na 15 stupňov, lebo bojuje proti zlému Rusku. Ospravedlňujem sa, ale to sú skutočne drísty. Naozaj nemám rád, keď politici robia zo seba idiotov.

Tomáš Šudík (OĽaNO)

Či energetická kríza je alebo nie, som typ človeka, ktorý sa snaží žiť spôsobom života, ktorý je šetrný k nášmu životnému prostrediu. Našťastie som človek, ktorému nerobí chladné počasie problém, takže som nikdy zbytočne nevytápal byt a nebudem to robiť ani počas tejto zimy. Počas tohto leta som v práci obmedzil aj zapínanie klimatizácie.

Slavěna Vorobelová (nezaradená)

V prvom rade chcem uviesť, že v kríze sme podľa môjho názoru už vyše dva roky. Stále je to tá istá kríza, len sa obmieňa naratív, kvôli ktorému sa ľuďom potichu odoberajú ich základné ľudské práva a slobody.

Ak sa teda bavíme o tom poslednom naratíve, teda nedostatku energonosičov, ktorý vyvolali pomýlení bruselskí úradníci a ich prisluhovači, tak "určite" si odskrutkujem všetky žiarovky, budem sa snažiť piecť najlepšie vo vypnutej rúre, presne podľa rád "odborníka" Sulíka, a keď sa ochladí, tak si dám doma aspoň 3 svetre. Budem sa striktne riadiť radami našich vládnych "expertov". A potichu budem čakať, kedy nám nariadi nejaký energo-Mikas presun z našich príbytkov do športových hál či telocviční z dôvodu reštriktívnych úsporných opatrení štátu. A v naratíve potravinovej krízy, ktorá čoskoro tiež na nás udrie, budeme potajomky jesť premnoženú zver, asi diviaky či "bylinožravé" medvede, to aby sme nezomreli od hladu. A ako bonus, pevne dúfam, že vláda rovnako expresne ako poskytla bezplatne muníciu a zbraňové systémy na Ukrajinu, tak poskytne každému občanovi SR aspoň drevenú kolobežku z dôvodu šetrenia pohonných hmôt a zachovania aspoň nejakej mobility.

Ale teraz vážne, túto krízu určite nevyrieši nejaký sveter alebo zníženie tepelného komfortu, ale jedine to, že jednotlivé národy by si mali presadiť do kľúčových riadiacich pozícii svojich štátov a orgánov EÚ normálne zmýšľajúcich ľudí. Heslá ako "Save energy" by mali premenovať na "Let`s save the brain".