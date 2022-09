Dusno v priamom prenose: Tabák vtrhla po zablokovaní schôdze na tlačovku SaS! Brzda, kričala na Sulíka

BRATISLAVA - Stredajšie ráno v parlamente poznamenal zásadný zvrat, kedy sa menšinovej koalícii nepodarilo otvoriť riadnu schôdzu, čo nevyhnutne znamenalo, že sa musí presunúť na najbližší rokovací deň - utorok. Liberáli z SaS sa pri otváraní schôdze zdržali hlasovania, vraj preto, aby Slovensko videlo, že OĽaNO nemá s kým vládnuť. Na tlačovom brífingu chceli toto všetko vysvetliť, no na brífing prišla aj veselá poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina), ktorá urobila poriadne dusno!

VIDEO Tlačová konferencia SaS, na ktorej Romana Tabák vybehla na Richarda Sulíka:

Incident na tlačovke

Sulíka sa na brífingu novinári pýtali, či sa za dnešné "blokovanie schôdze" hanbia, pričom túto otázku do diskusie nenápadne cez novinárov vsunula prítomná poslankyňa Romana Tabák. "Máte nejakú vážnejšiu otázku? Nemusíme na toto všetko reagovať. Pozdravujem poslankyňu Tabák," reagoval Sulík, ktorý ani nedopovedal a už mu skočila do reči samotná Tabák. "Pán Sulík, vy ste najväčšia brzda v tejto krajine," povedala pred všetkými Tabák a z tlačovej miestnosti odišla.

Nastal smiech niektorých poslancov, no v celom marazme sa jej zastala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková, ktorá ostatným povedala, aby ju nechali v rámci živej diskusie dohovoriť.

Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus

Poslancom NR SR sa nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať. Prezentovalo sa len 71 poslancov, pri prvom pokuse ich bolo 64. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto odložil rokovanie až na utorok (20. 9.). Ozrejmil, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú.

SaS sa neprezentovala a dokonca ani zvyšok opozície

Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície. SaS dopredu avizovala, že si chce pri otváraní schôdze urobiť prieskum o tom, ktorí opoziční poslanci budú podporovať menšinovú vládu. Na prvý pokus preto neplánovala podporiť otvorenie schôdze. Predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša prekvapilo, že sa SaS po odchode z vlády chystala schôdzu blokovať. Dodal, že OĽaNO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi.

Na riadnej schôdzi by mali poslanci okrem iného prerokovať prístup Fínska a Švédska do NATO. Venovať by sa mali napríklad otázke zdanenia plynovodov či viacerým novelám týkajúcich sa Generálnej prokuratúry SR a paragrafu 363 Trestného poriadku.