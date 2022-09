Cigániková zdieľa nahnevané VIDEO: Nezaujíma ma, že ste kresťania a čo hovorí Biblia

BRATISLAVA - „Nezaujíma ma, že ste kresťania. Nezaujíma ma, čo hovorí Biblia.“ To sú slová, ktoré do sveta zdieľala poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) v súvislosti so snahami obmedziť ženám prístup k interrupciám. Ona sama síce nie je ich autorkou, ale ako sama zdôraznila, podpísala by sa pod ne okamžite. A nie len pod ne.

Liberálka totiž zdieľala video americkej politickej komentátorke Any Kasparian, ktorá sa vo svojej šou The Young Turks Show ohradila voči kresťanským aktivistom bojujúcim proti tomu, aby mali ženy slobodný prístup k interrupciám. „Tento komentár sa vám môže zdať prisilný, ale takto to úprimne cítim. Nezaujíma ma, že ste kresťania. Nezaujíma ma, čo hovorí Biblia. Mám pocit, že je úplne komické, sedieť tu a snažiť sa dešifrovať, čo vaša mýtická kniha hovorí o týchto veľmi reálnych politických otázkach,“ odkázala cez televízne obrazovky ešte v roku 2018.

„Mňa nezaujíma, či ste kresťania. Fakt je, že budem bojovať za vašu slobodu vierovyznania, aby ste mohli praktizovať kresťanskú vieru. To je niečo, v čo verím,“ tvrdí s tým, že však neverí v kresťanstvo, a preto jej nemôže nikto diktovať spôsob, akým bude žiť svoj život na základe jeho vierovyznania. „Všetky tie ženy, ktoré sa stotožňujú s vaším vierovyznaním, majú právo neísť na interrupciu a nebrať antikoncepciu, ale nemajú žiadne právo riadiť môj život a moje rozhodnutia, ako nakladať s mojím vlastným telom“ jasne povedala s tým, že ju ich vierovyznanie nezaujíma.

„Som už unavená z neustálych rozhovorov o tom, čo hovorí Biblia. Vy si žite svoje životy spôsobom, ako si interpretujete Bibliu. Opäť - je mi to jedno. Ale nemáte právo vziať si Bibliu a rozprávať mi: ´Biblia hovorí toto a v tejto kapitole a v tomto verši.´ Nezaujíma ma to. Neverím v to. A mám právo ukotvené v ústave, aby som tomu veriť nemusela,“ uzavrela.

Cigániková, ktorá je známa ako zástankyňa toho, aby ženy mali právo samé sa rozhodnúť o predčasnom ukončení tehotenstva, na margo týchto slov uviedla, že „toto podpisuje okamžite.“ „Perfektne povedané, aj s patričnou emóciou,“ dodala.