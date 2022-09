Vláda má v stredu prerokovať zastropovanie cien energií, potvrdil Kollár: Navrhne rokovať o zmene ústavy

BRATISLAVA - Vláda na najbližšom rokovaní v stredu (21.9.) prerokuje návrh zákona, ktorý by mal riešiť stropovanie cien energií pre domácnosti aj firmy na Slovensku. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to avizoval predseda koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Na návrhu podľa neho už dlhšie pracoval podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina), čakalo sa však aj na nového ministra hospodárstva.

"Na vláde v stredu sa prerokuje návrh, pôjde to v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu, aby sme to vedeli čím skôr prijať," avizoval Kollár. V zákone by sa mala podľa neho riešiť tiež situácia škôl, nemocníc, úradov, samospráv, ale napríklad aj ľudí napojených na centrálne zásobovanie teplom. Zastropovať sa má tiež suma na výpočet distribučných poplatkov.

Ceny energií na Slovensku budú od 1. januára vyššie

Kollár pripustil, že ceny energií na Slovensku budú od 1. januára vyššie. Vláda ale urobí všetko pre to, aby zvýšenie bolo čo najmenšie a nebolo pre ľudí likvidačné. Štát by stropovanie priamo nemalo stáť nič, keďže to bude regulácia stanovená zákonom, myslí si predseda parlamentu. V druhom kroku bude vláda podľa neho riešiť kompenzácie pre ľudí ohrozených energetickou chudobou.

"Ak chce ísť Slovensko do zastropovania, my s tým budeme samozrejme súhlasiť. Ale nech nám ukážu, ako to celé bude fungovať," reagoval v diskusii predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Upozornil, že napríklad model prijatý českou vládou bude stáť ich rozpočet miliardy eur.

Smer-SD je pripravený podporiť všetko rozumné

Slovensko musí podľa Fica pripraviť dve fázy pomoci. Zastropovanie cien elektriny a plynu je len prvou fázou. "Potom príde druhá úroveň pomoci. Musíme sa pozerať na to, či ľudia aj po zastropovaní budú schopní zaplatiť cenu elektriny, plynu," zdôraznil potrebu kompenzácii. Za svoju stranu avizoval, že sú pripravení podporiť všetko rozumné, čo bude viesť k zastropovaniu, kompenzácii a pomoci ľuďom.

V tejto súvislosti kritizoval aktuálne návrhy stropovania cien elektriny z dielne Európskej komisie (EK). Nariadenie, ktoré má byť schválené do konca roka, hovorí o tom, že výrobcovia elektriny mimo čierneho uhlia a plynu budú mať limitovaný príjem vo výške 180 eur za MWh. Všetko nad to sa má prerozdeliť podnikom a ľuďom. "Je to úplná blbosť. Slovensko z tohto nariadenia nezíska ani euro," zhodnotil. Na kritike návrhu sa s ním zhodol aj Kollár.

Naším cieľom je, aby boli ceny elektriny čo najnižšie

Naším cieľom je, aby boli ceny elektriny čo najnižšie. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že riešenie očakáva od nového ministra hospodárstva Karla Hirmana. Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec parlamentu Erik Tomáš viackrát skritizoval koalíciu, že nepriniesla návrhy na pomoc ľuďom v čase zdražovania.

Šéf klubu OĽANO reagoval, že opatrenia prijímajú a parlament aktuálne čaká na vládne návrhy pomoci. V súvislosti s pomocou pre podniky sa má Slovensko koordinovať s Európskou komisiou. Zameriavať by sa malo na firmy, ktoré budú mať stratu. Riešenia energetickej krízy okrem zastropovania cien energií konkretizovať nechcel. Je ich podľa jeho slov veľa. "Oni netušia, čo dajú do parlamentu," zhodnotil Tomáš.

Zároveň skonštatoval, že koalícia má financie z plánu obnovy či nadmerného výberu daní a nič z tých peňazí nerozdala ľuďom. Je podľa Tomáša legitímne, aby sa parlament na začiatku schôdze bavil o zmene ústavy, ktorou umožní ukončenie alebo skrátenie volebného obdobia buď referendom, alebo poslancami. "To je náš prístup, uvidíme, aké zákony napokon z tej vlády do parlamentu prídu," poznamenal.

Kollár navrhne rokovať o zmene ústavy na začiatku parlamentnej schôdze

Predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár navrhne rokovať o zmene ústavy k predčasným voľbám na začiatku najbližšej parlamentnej schôdze. Vyhlásil to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 na margo výzvy lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica, ktorý už skôr navrhol, aby bol tento bod na schôdzi zaradený ako prvý.

"Dajme to na začiatok, súhlasím s tým, urobím procedurálny návrh hneď na začiatku schôdze, aby sme to presadili úplne na začiatku, teda predsunuli," povedal Kollár s tým, že bude za návrh hlasovať a lobovať u koaličných partnerov, aby zaň hlasovali tiež. "Keď nebudeme schopní prijímať zákony na pomoc ľudom, tak sme za predčasné voľby, ale na to je potrebný tento bod," poznamenal s tým, že by nechcel sedieť vo vláde, ktorá nevie pomôcť ľuďom.

Predčasné voľby sú podľa neho jediným riešením

Podľa Fica je prijatie zákona predpokladom akejkoľvek súčinnosti a spolupráce opozície pri ďalších rokovaniach parlamentu. "Prerokujme ten návrh, schváľme ho v prvom čítaní a nikto nemá problém, aby Národná rada rokovala o všetkom potrebnom," skonštatoval. Predčasné voľby sú podľa neho jediným riešením hlbokej vládnej krízy. To, či sa SaS vráti do vlády po prípadnom odvolaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie, je podľa Kollára otázka pre konzílium psychiatrov. "Toto už je blázinec, to je psychiatria," skonštatoval. Podľa Fica ide o najvýstižnejšie slová na aktuálnu situáciu vo vláde na Slovensku.

Obaja odmietajú rozhodnutie Európskej komisie (EK) o tom, že Maďarsku má byť pozastavených približne 7,5 miliardy zo spoločného rozpočtu EÚ pre údajné porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii. Zhodujú sa, že je neprípustné trestať akýkoľvek štát za iný politický názor. V opačnom prípade je to podľa nich koniec EÚ. "Aj na vláde aj koalícii za nás poviem, že budeme tento názor vetovať," vyhlásil Kollár.

Kollár nesúhlasí s politikou maďarského premiéra

Podotkol, že síce s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána nesúhlasí, rešpektuje Maďarsko ako samostatný štát. "Môžeme ho kritizovať, súhlasiť s ním či nesúhlasiť, ale aby sme takýmto spôsobom zaviedli takýto precedens, je to koniec EÚ. Proti tomuto sa musíme rázne postaviť," skonštatoval šéf parlamentu.

"Niekto si vymyslel, že v Maďarsku boli porušené princípy právneho štátu a komisia bezprecedentne prvýkrát navrhuje, aby im bolo odňaté z európskych fondov. (...) Maďarsko bolo potrestané za to, že má iný názor na Ruskú federáciu a na to, čo sa momentálne deje na Ukrajine," uviedol Fico. Konanie EK považuje za šokujúce a jeho líderstvo označil za nemožné. "Keby som bol dnes predsedom vlády, tlačil by som, aby sme vetovali toto rozhodnutia komisie," doplnil.