ROZHOVOR Šéf klubu Sme rodina Pčolinský: Ak nezastropujeme ceny energií, nemáme vo vláde čo hľadať!

Prioritou pre Sme rodina je teraz urgentne zastropovať ceny energií. „Sme pripravení ísť do predčasných volieb, ak nebudeme schopní ako vláda pomôcť ľuďom,“ tvrdí šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Viac v prvej časti rozhovoru pre Topky.sk

Na schvaľovanie zákonov vládnej koalícií chýba 6 hlasov. Budete najprv presviedčať poslancov SaS a až potom pôjdete za inými opozičnými poslancami? Respektíve ako to bude po novom fungovať?

- V Sme rodina sme nečakali, ako sa situácia vyvinie. Priebežne sme sa bavili s niektorými nezaradenými poslancami o podpore niektorých našich zákonov. Niečo nám podporia, s niečím majú problém.

Rokovať o podpore budeme aj s poslaneckým klubom SaS. SaS mala v minulosti často problém s vašimi návrhmi zákonov...

- Rokovania so stranou SaS neboli nikdy jednoduché. Najmä pokiaľ išlo o návrhy zákonov ministra práce Milana Krajniaka. Vieme, ako funguje poslanecký klub SaS a ako prebiehajú rokovania. Dúfam preto, že niektoré návrhy nám podporia a tak dostanú viac hlasov v parlamente.

Takto ste s SaS fungovali od začiatku vládnej koalície? Alebo tie rokovania boli zložité až posledné obdobie?

- Áno, rokovania so SaS nikdy neboli jednoduché, nakoľko vždy mali množstvo otázok a kým sme dospeli k dohode, tak to občas dlho trvalo. Ale nakoniec sme sa vždy vedeli dohodnúť. My skôr vnímame sociálny rozmer pri zákonoch, oni čisto pragmatický – ekonomický.

Išlo od začiatku o hodnotový spor?

- To nebol hodnotový spor. Skôr sme mali iné pohľady na sociálne témy. Ich teória je, že štát by nemal zasahovať, my si naopak myslíme, že štát musí občas regulovať podnikanie a najmä pomôcť ľuďom, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Napríklad matky samoživoteľky, rodiny s nízkymi príjmami.

Chodili ste na všetky stretnutia koalície. Kto bol na rokovaniach väčší problém? Igor Matovič alebo Richard Sulík?

- Problémom boli dvaja ľudia – Richard Matovič a Igor Sulík. Svoj podiel na tom majú obaja. Nič si neodpustili. Naopak obaja situáciu eskalovali. A výsledkom je SaS mimo vládnej koalície.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Takže s odchodom SaS ste rátali?

- Po prvých konfliktoch, keď prišla demisia premiéra Igora Matoviča, bolo jasné, že situácia sa môže opakovať.

Je situácia teraz pokojnejšia v koalícií?

- Nerád sedím na koaličnej rade, kde permanentne musím počúvať spor a hádky dvoch koaličných partnerov.

Aké ponaučenie si z toho beriete do nadchádzajúcich volieb a možných rokovaní o zostavovaní vlády?

- Chápem na čo narážate. Vláda, ktorá vzíde po ďalších voľbách a je jedno, či budú o mesiac, polrok alebo rok, musí byť kompatibilná. Ukazuje sa, že pokiaľ nie ste s partnermi na jednej vlnovej dĺžke, je otázka času, kedy to začne škrípať a dopadne to aj takto, ako súčasná vládna koalícia.

Čaká nás vážne ekonomická kríza. Ceny všetkého budú prudko stúpať...

- A teraz vidíte, že napriek tomu niektorí lídri povýšili svoje egá nad problémy Slovenska. Stále sme riešili niekoho osobný problém.

SaS vám vyčítala ekonomický balíček, ktorý stál milióny Eur.

- Nevetovali ho. Mohli ho vetovať už na koaličnej rade. Mohli povedať, že vetujeme to a nešlo by to ďalej.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Nebol ani náznak?

- Nie. Jedna z mála vecí, ktoré sa v rámci koalície rešpektovalo, bolo právo veta. Ak nejaký koaličný partner niečo zavetoval, nešlo sa ďalej.

Bola to z ich strany falošná hra?

- Skôr hra s falošnými argumentami. Vláda má nových ministrov.

Ste spokojný s výberom?

- Je to ťažká otázka. Uvidíme časom.

Môžete byť konkrétnejší?

- Rešpektujeme dohodu. Išlo o kompromis pri výbere kandidátov. Verím, že noví ministri sú nespochybniteľní odborníci na svojich pozíciách.

Je šťastným krokom, aby premiér bol zastupujúcim ministrom školstva?

- Pre túto chvíľu je to dobré riešenie. Je viac kandidátov a robí sa užší výber. Cieľom, vzhľadom na problémy, je nájsť najkvalitnejšieho ministra školstva. Trúfam si povedať, že budúci týždeň budeme meno mať.

Čo by sa muselo stať, aby ste buchli po stole a boli predčasné voľby?

- Pokiaľ nebudeme v parlamente schopní schváliť a doručiť pomoc ľuďom v súvislosti s energiami a cenami potravín.

Kedy to bude?

- Každý deň sa šperkuje riešenie. V prípade, že nebudeme vedieť takéto niečo urobiť, nemáme čo robiť vo vláde.

Takže čas je do konca septembra?

- Predbežná dohoda je, že budúci týždeň by mal ísť v skrátenom legislatívnom konaní do vlády a potom do parlamentu. Vzhľadom na to, že sme menšinová vláda a nemáme 76 poslancov, riešenie musí byť konzultované aj s opozičnými stranami a musí byť pre nich akceptovateľné.

Strany opozície volajú po predčasných voľbách. Nedávate im teraz aj návod, ako rozbiť svojimi návrhmi koalíciu a dospieť k predčasným voľbám, keď práve tento bod je pre Sme rodina kľúčový?

- Myslíte, že by to urobili na truc?

Chcú predsa predčasné voľby.

- Rátame so všetkým a všetkými alternatívami. Musia sa rozhodnúť, či budú politikárčiť, alebo je pre nich pomoc ľuďom na prvom mieste.

Ste pripravený na predčasné voľby?

- Sme pripravení ísť do predčasných volieb, ak nebudeme schopní ako vláda pomôcť ľuďom. Ako strana by sme chceli dokončiť body z nášho volebného programu.

Nájomné bývanie máte schválené...

- Áno. V priebehu októbra sa budú podpisovať prvé investičné zmluvy so štyrmi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré avizovali investíciu za viac ako 5 miliárd Eur do výstavby nájomných bytov. Okrem toho chceme ešte presadiť čiastkové veci z nášho programu, ktoré výrazne pomôžu slabším a zraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Odišla SaS z vlády aj pre to, že sa už niekoľko týždňov hovorí o trestnom stíhaní ich údajného mecenáša?

- Neviem o kom hovoríte.