Ministri na dne! Počas rokovania sa dozvedeli zlé správy: Toto vaše manželky nepredýchajú

VIDEO Vedúci Úradu vlády povedal prečo a o koľko vlastne ministri na platoch prídu:

Pripomenul, že v apríli tohto roka európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil informáciu, podľa ktorej pomer dlhu verejnej správy k HDP v roku 2021 dosiahol na Slovensku hodnotu 63,1 %, čím prišlo k prekročeniu horného limitu dlhu verejnej správy. Znamená to, že v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti začína platiť tzv. dlhová brzda. Vedúci Úradu vlády Július Jakab pre médiá povedal, že ministri tak na páskach prídu o 315 eur .

Toto sa za celú dobu republiky nestalo

Jedným z jej mechanizmov je aj zníženie platov členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Zníženie platov nadobudlo účinnosť od 1. mája 2022. Z toho podľa ÚV SR vyplýva, že preplatok v celkovej výške asi 880 eur bude členom vlády štandardne zúčtovaný. Podľa Jakaba ide o stav, ktorý ešte za dobu existencie republiky nenastal.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

ÚV SR dodal, že výška platu člena vlády je vo všeobecnosti určená zákonom o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov ako 1,5-násobok platu poslanca. Dlhová brzda určená zákonom o rozpočtovej zodpovednosti teda zmrazila plat člena vlády od 1. mája 2022 na úroveň 1,5-násobku platu poslanca v roku 2021.

A čo hovoria na zmrazenie platov samotní ministri? Nuž, pozrite sa sami.

Eduard Heger, premiér, minister školstva ad internim

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"To nie je na nás. Tu sú jasné, zákonom stanovené mechanizmy. Všetko, čo zákon hovorí, čo sa napĺňa v lehotách zákona tak, ako to zákon hovorí."

Andrej Doležal, minister dopravy

Galéria fotiek (7) Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Nezaznamenal som to, dnes sme dostali informáciu od Úradu vlády, že by sme mali vrátiť časť našich miezd. Neviem, ako sa moja mzda vypočítava, nechávam to na nich. Ak bude treba niečo vrátiť, tak vrátim. Vôbec do toho nezasahujem. Nevysvetlil, prečo s tým odrazu prišiel, len povedal, že časť z platov budeme musieť vrátiť."

Milan Krajniak, minister práce

Galéria fotiek (7) Milan Krajniak

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Úrad vlády nás dnes o tom informoval. Rešpektujem to a budem sa riadiť pokynmi, kam mám peniaze vrátiť. Neviem, dostal sme takúto informáciu, myslím, že je to 880 eur, ktoré máme vrátiť za obdobie tohto roka. Keď dostanem číslo účtu, tak to vrátim."

Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Galéria fotiek (7) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Upozornil nás kolega z Úradu vlády, že máme vrátiť nejakú pomernú časť platu. Akonáhle príde číslo účtu, tak tie peniaze vrátime. Nebude to žiadny problém. Počula som to prvýkrát na vláde. Ak to budem vedieť, budem vám vedieť povedať dokonca aj sumu."

Viliam Karas

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ja neviem aký mám plat. Nešiel som tam kvôli platu. Mal som a mám ešte veľmi úspešnú kanceláriu. Toto našťastie nebolo kritérium."