Nové tváre sa prvýkrát objavili na vláde: Káčer sa skamarátil s Krajniakom, Karas zase nahodil vysmiaty výraz

NAŽIVO Reakcia premiéra a zvyšku vlády po vláde s novými tvárami:

Aktualizácia 14:02

Premiér Heger hovorí o trojici nových ministrov ako o veľmi čerstvých a silných posilách v ich radoch. Verejnosť ohľadom rastúcich cien, rovnako ako Hirman, upokojuje, čím naznačuje, že na budúci rok má vláda prichystané plány na riešenia ohľadom rastúcich cien energií. Heger pripomenul aj zastropenú cenu energií pre domácnosti. "Som prekvapený, že ste prekvapení. Je to prekvapenie, keď menšinová vláda v parlamente nemá väčšinu?" pýtal sa rétoricky novinárov premiér na margo témy zablokovaného parlamentu.

Lídra SaS Sulíka kritizuje za nedodržanie sľubu o tom, že schôdza ohľadom prijímania Fínska a Švédska do NATO bude SaS podporená, čo sa dnes nestalo.

Aktualizácia 13:59

Pre Rastislava Káčera je ako pre čerstvého ministra zahraničných vecí najdôležitejšia vec cena energií. Rokovaciu miestnosť nepovažuje za ničím novú, keďže sa tam už viackrát objavil.

Aktualizácia 13:48

Hirman finišuje ohľadom nového tímu, ktorým sa vraj obklopí. Reč je aj o štátnych tajomníkoch. Zatiaľ sa vraj stretol s "veľmi profesionálnym tímom" na ministerstve hospodárstva. "Ten týždeň-dva to so mnou ešte potiahnú. Spolupráce je zatiaľ výborná. Ja ten termín do konca mesiaca dodržím," doplnil Hirman, ktorý vraj plošné čistky robiť nebude.

Aktualizácia 13:41

Pred novinárov prvýkrát na vláde predstúpil aj nový minister hospodárstva. "Bolo to moje prvé zasadnutie vlády v živote. Bola tu vecná a profesionálna diskusia o tom, v akom režime budeme spolupracovať. Bol som milo privítaný kolegami a kolegyňami. Ďalšie diskusie sa točili okolo energií, o tom, čo k nám prichádza z Bruselu a aká je situácia v ostatných krajinách EÚ a čo pripravujeme a čo musíme urobiť. Tá diskusia bola vecná s tým, že aj procesy, ktoré boli pred mojím menovaním naštartované, urýchlili a realizovali tak, aby sme budúci týždeň mohli predstúpiť pred NR SR, pred občanov, firmy a predložiť prvé zásadné riešenia, ktoré nám umožnia zabezpečiť to, aby sme to, ako sa ľudovo hovorí, svietili, kúrili bez problémov, garantovane, aby každý občan a každá firma mala zabezpečené energie a aby tento stav neviedol k tomu, aby sa niekto dostal do neriešiteľných problémov. Toto je moja misia, s ktorou som na vládu prišiel," povedal nový minister hospodárstva a energetický expert Karel Hirman.

Ten sa predchodcovi RIchardovi Sulíkovi poďakoval aj za to, že "nezačína na zelenej lúke".

Aktualizácia 13:36

Vicepremiérka si vie "predstaviť všetko". Takto odpovedala na otázku možného návratu SaS v prípade, že by Matovič skončil ako minister financií. "Sú to spojenci a nie nepriatelia, tí sedia v iných laviciach," povedala Remišová. "Akonáhle to číslo účtu príde, tam tie peniaze vrátime," potvrdila Remišová dohady o tom, že ministrom bol skresaný plat. "Počula som to prvýkrát na vláde, akonáhle to dostanem na papieri, budem vám to vedieť povedať, dokonca aj sumu," prisľúbila.

Aktualizácia 13:25

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa teší na spoluprácu s novými kolegami. Podľa neho už boli prítomní na prvej vláde, ktorá sa týkala riešenia vysokých cien energií. "Určite nepodporíme odvolanie koaličného ministra," reagoval Krajniak na otázku, či Sme rodina podporí odvolávanie Igora Matoviča (OĽaNO) v parlamente.

Je tu však aj ďalšia novinka. Z dôvodu vysokého verejného dlhu sa ministrom slovenskej vlády zmrazujú platy na minuloročnej úrovni. Aktuálna výška dlhu presahujúceho 60 % HDP aktivovala pravidlá tzv. dlhovej brzdy. Informoval o tom Úrad vlády SR. Krajniak hovorí o tom, že tým pádom budú musieť ministri vracať čas svojich tohtoročných platov. "Budem sa informovať, kam tieto prostriedky budeme musieť vracať," priznal Krajniak. Ten potvrdil, že vláda rokuje o možnosti zastropovania cien energií, a to aj na budúci rok. "Chceme nájsť výrazne, výrazne lepšie riešenie, než aké majú v Česku," dodal.

Aktualizácia 13:04

Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) na margo zablokovaného parlamentu odkázal novinárom, že matematiku základnej školy ovláda a netuší, ako budú prijímať zákony.

Aktualizácia 12:50

Minister obrany upozorňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa čím skôr otvorila schôdza aj kvôli schváleniu členstva Fínska a Švédska v NATO. "Už som bol kontaktovaný ambasádami obidvoch krajín. Sme jedna z posledných krajín, kde to ešte nebolo ratifikované a už to začína vyzerať mimoriadne zle. Nech si SaS politikárči v čomkoľvek, ale toto už začína vyzerať naozaj až medzinárodne zle. Je mimoriadne dôležité, aby sme neurobili hanbu našej krajine," zdvihol varovný prst Naď a urýchlene odišiel z Úradu vlády.

"Už som tu bol veľakrát," s úsmevom doobeda reagoval na otázky novinárov nový minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Kým v parlamente ani nemohli otvoriť schôdzu, na vláde sa pomaly objavovali nové tváre.

Nový Káčerov parťák - Krajniak

Z prvých záberov z vlády je evidentné, že nový minister zahraničných vecí sa dal dohromady s ministrom práce Milanom Krajniakom, ktorý by sa akoby zhostil úlohy tour-guide a novému prírastku na vláde ukazoval jednotlivé veci.

Krajniak sa potom zrejme zhostil mediátora medzi ministrami Jaroslavom Naďom (OĽaNO) a novým ministrom Káčerom, ktorí začali medzi sebou diskutovať.

Pozitívne naladený Karas

Hviezdou objektívov na novom rokovaní vlády s novými tvárami bol určite aj minister spravodlivosti Viliam Karas, ktorý tak vystriedal v kresle Máriu Kolíkovu z SaS. Ten prišiel na rokovanie, zdá sa, v mimoriadne pozitívnej nálade. Vysmiaty pózoval fotografom.

Vážny Hirman čakal na začiatok rokovania

Zdá sa, že z tejto trojice svoju úlohu zatiaľ najvážnejšie prebral minister hospodárstva Karel Hirman, ktorý vystriedal Richarda Sulíka (SaS). Ten sa na rozdiel od svojich kolegov nehnal ku konverzáciám a nesnažil sa ani usmievať do objektívov, len potichu sedel a čakal na začaitok rokovania.

Úlohy, ktoré mala vláda v stredu na stole

Ministri sa majú zaoberať zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov Ministerstva obrany SR z roku 2020 v hodnote takmer 5,9 milióna eur. Mali by byť použité na zabezpečenie nových pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel.

Tiež na realizáciu infraštruktúrnych projektov i nákup športového vybavenia. Vláda má tiež v stredu rokovať o návrhu, aby bol Európsky orgán práce nájomníkom u spoločnosti Technická inšpekcia, nie u spoločnosti MH Invest.

Noví ministri boli vymenovaní v utorok

Vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) má od utorka nových ministrov. Richarda Sulíka, Máriu Kolíkovú a Ivana Korčoka nahradili Karel Hirman (hospodárstvo), Viliam Karas (spravodlivosť) a Rastislav Káčer (zahraničné veci). Za Branislava Gröhlinga zatiaľ náhradu koalícia nenašla, preto rezort školstva dočasne vedie premiér Heger.

Nových ministrov uviedol do svojich úradov premiér. Deklaroval záujem predstaviť nového ministra školstva v najbližších dňoch. Školstvo označil za prioritu vlády. Z nových ministrov bude podľa premiéra najväčšia pozornosť zameraná na nového šéfa rezortu hospodárstva Hirmana. Ten predstavil možné riešenia energetickej krízy. Slovensko sa podľa neho pravdepodobne pripojí k riešeniu českej vlády, ktorá oznámila zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti a malé podniky.

Káčer po vymenovaní vyhlásil, že post šéfa diplomacie nesie mnoho rizík, je však kľúčová doba, uhnúť by bola zbabelosť. Zahraničná a bezpečnostná politika Hegerovej vlády mu je blízka, počíta sa za jej spoluautora.

Karas hovoril po vymenovaní za ministra spravodlivosti o reforme súdnej mapy. Pokiaľ je organizačne a technicky pripravená, nevidí dôvod, aby sa nerealizovala. Za prioritu považuje aj reformu trestných kódexov.