Je to možné? Je ministrom len pár dní a už je tu pokus o diskreditáciu: Hirmana spájajú s ŠtB, všetko je však inak!

BRATISLAVA - Je to síce šokujúce, (no na slovenské pomery už aj bežné) ale len pár dní slúžiaci minister hospodárstva a energetický expert Karel Hirman už čelí veľkej kritike. V kuloároch sa totiž povráva, že má za sebou vskutku nelichotivú minulosť. Tú jeho anonymní kritici spájajú so spoluprácou so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) za bývalého režimu. Dosvedčovať to vraj majú tieto dokumenty. Zdá sa však, že kritici si nie veľmi dobre prečítali všetky dostupné informácie o súčasnom ministrovi. Skutočnosť je tak po vysvetlení rezortu úplne iná!