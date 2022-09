Rušno v parlamente: Liberáli rozvírili vody! SaS si robí prieskum, schôdzu dvakrát neotvorili... koalícia štrajkuje

Poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo na prvý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum nebolo uznášaniaschopné. V úvode rokovania sa prezentovalo len 64 poslancov. Schôdzu sa pokúsia otvoriť opäť o pol desiatej. Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci. Schôdzu sa však poslancom nepodarilo otvoriť ani druýhkrát.

Schôdzu neotvorili ani druhýkrát... Ako hlasovali poslanci?

Pri úvodnom hlasovaní nehlasovala ani väčšina poslancov OĽaNO, za bolo jedenásť poslancov, zdržal sa jeden a neprítomných bolo šesť poslancov. Čo sa týka poslancov SaS, v sále nebol ani jeden z nich.

Z hnutia Sme rodina bola za len Romana Tabák, zvyšní poslanci nehlasovali a dvaja neboli prítomní. V sále neboli takisto ani jeden z poslancov Smeru. Aj väčina nezaradených poslancov si nechalo toto hlasovanie ujsť. Za bola len Miriam Šuteková zo Za ľudí, zvyšných päť poslancov nehlasovalo.

Koalícia zrejme štrajkuje

Podobný scenár sa s miernymi obmenami opakoval aj pri druhom hlasovaní. Poslancom sa tak nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať. Prezentovalo sa len 71 poslancov.

Na otvorení schôdze o 9:00 chýbalo 9 poslancov OĽANO a Sme Rodina. Ešte včera sa dohodli, že si v piatok a pondelok dajú voľno, rokovať budú až v utorok

Koaliční poslanci štrajkujú a zrejme sa odmietajú podvoliť prieskumu, ktorý si robí SaS. Predseda parlamentu Boris Kollár preto odložil rokovanie až na utorok. Ozrejmil, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú. Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície.

Na riadnej schôdzi by mali poslanci okrem iného prerokovať prístup Fínska a Švédska do NATO. Venovať by sa mali napríklad otázke zdanenia plynovodov či viacerým novelám týkajúcich sa Generálnej prokuratúry SR a paragrafu 363 Trestného poriadku.

Nás postup nie je ničím neobvyklý

Zemanová ešte včera uviedla, že ich plánovaný postup nie je ničím neobvyklý a pôjde o parlamentný prieskum síl. "V úvode si urobíme prieskum, s kým koaličná menšina bude vládnuť, kde si nájde podporu na otvorenie schôdze," povedala. V konečnom dôsledku podľa jej slov bude schôdza otvorená. Pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca ale nebude SaS hlasovať za vyslovenie nedôvery. Ešte sa o tom podľa jej slov budú rozprávať v poslaneckom klube, no predbežne sa dohodli takto.

OĽaNO nemá dohody

Hnutie OĽaNO podľa Šipoša prekvapuje, že SaS sa chystá blokovať rokovanie riadnej schôdze Národnej rady v súzvuku "s mafiou z HlasoSmeru a fašistami". "Nikto z nás stranu SaS z koalície nevyháňal. Sami sa rozhodli odísť a sami sa teraz musia rozhodnúť, či budú v ťažkej situácii Slovensku a ľuďom škodiť alebo naplnia svoj verejný prísľub, že budú konštruktívnou opozíciou," uviedol Šipoš.

Dodal, že OĽaNO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi. "Veríme, že nie zlomyseľnosť, ale verejný záujem a snaha pomôcť ľuďom v ťažkej dobe budú jediným kritériom, ktorým sa budú všetci poslanci pri svojom hlasovaní riadiť," dodal.

SaS chce výhody koalície a slobodu opozície

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že SaS chce požívať výhody koaličnej strany, ale mať slobodu vyjadrovania sa ako opozičná strana. Poznamenal, že SaS si chce ponechať predsedov výborov či podpredsedu parlamentu, no chcú sedieť v opozícii. Zopakoval, že pokiaľ sa nebude dariť prijímať opatrenia napríklad na boj proti rastu cien, treba sa rozprávať o predčasných voľbách. Sme rodina nebude podľa neho nominovať politikov na miesta štátnych tajomníkov, chcú, aby sa to obsadilo striktne nestranícky.

Odvolávanie Matoviča je jedna z možností, ktorú SaS zvažuje, pripravujú návrh

Poslanci za SaS pripravujú návrh na odvolanie lídra OĽaNO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Novinárom to v utorok povedala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Je to jedna z možností. Takýto návrh pripravujeme," povedala Zemanová. Nechcela konkretizovať, kto by sa mohol pod návrh podpísať. Podporu chcú hľadať u bývalých koaličných poslancov, ktorí sa rozhodli odísť. Verí, že ďalší príčetní poslanci aj z koalície si uvedomia, že takýto človek nemôže byť naďalej členom vlády, ktorú chcú podporovať. Myslí si, že na to postačí pár ďalších Matovičových statusov. Zatiaľ nepovedala, kedy plánujú návrh podať. Podľa Sulíka by to malo byť v priebehu pár dní. S fašistami rokovať nebudú. "Ak podporia, bude podporené, ak nie, tak nie," povedal Sulík s tým, že ak sa nepodarí osloviť bývalých koaličných, tak budú rokovať so stranou Hlas.

Matovič reagoval, že drží palce šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby sa ukázalo, "kto za koho kope". Podotkol, že už v parlamentných výboroch sa ukázalo "pobratanie sa mafie z Hlasosmeru, fašistov z Republiky" a ľudí z SaS. "Veľmi ma to mrzí, pretože toto kritizovali u nás," povedal a pripomenul výčitky, keď nezaradení poslanci z Republiky podporili prorodinný balíček. Pri návrhu na odvolanie Matoviča sa hovorilo aj o možnosti, že by Matoviča odvolali a SaS by sa vrátila do koalície. Sulík by bol ochotný sa vrátiť.

Hlas je ochotný odvolanie podporiť

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že poslanci Sme rodina nepridajú podpisy pod návrh na odvolanie Matoviča. Na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolávaní člena vlády treba získať 30 podpisov od poslancov. Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD sú ochotní rokovať s SaS o návrhu na odvolanie Matoviča. Najprv však chcú požiadať SaS, aby podporila zmenu Ústavy SR, ktorá by umožnila vyhlásenie predčasných volieb. "Najprv by sme s nimi radi rokovali, či podporia zmenu ústavy," povedal novinárom líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Smer chce rokovať o predčasných voľbách

Opozičná strana Smer-SD chce, aby sa v parlamente najskôr rokovalo o návrhu ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Bude žiadať, aby sa zaradil ako prvý bod riadnej schôdze parlamentu. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany Roberta Fica na utorkovej tlačovej konferencii. "Na základe tejto novelizácie by sme vedeli zabezpečiť, že predčasné voľby by sa dali dosiahnuť aj referendom, aj ústavným zákonom. Je to pre nás neprekročiteľná podmienka. Od toho, ako sa k tomu postavia predstavitelia ruín vládnej koalície, sa bude odvíjať náš záujem podporovať čokoľvek v NR SR," skonštatoval.

Poslanci ĽSNS nepodporia žiaden koaličný návrh, chcú blokovať schôdze

Poslanci Národnej rady SR za ĽSNS nepodporia žiaden koaličný návrh, zároveň chcú blokovať parlament počas troch mesiacov tak, aby prezidentka Zuzana Čaputová musela NR SR rozpustiť. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil poslanec Martin Beluský (ĽSNS). Zároveň vyzval na blokovanie parlamentu aj ostatné opozičné strany. "Všetky opozičné strany musíme urobiť všetko pre to, aby sme každú schôdzu NR SR zablokovali, to znamená, sa vôbec neprezentovali," uviedol Beluský.

Vyzvali tiež ostatné opozičné strany, aby nepredkladali návrhy na odvolanie členov vlády, pretože by sa lehota troch mesiacov prerušila. ĽSNS chce, aby sa volebné obdobie NR SR čím skôr skončilo. Okrem referenda a ústavného zákona o skrátení volebného obdobia hovoril Beluský o tom, že pokiaľ sa nepodarí tri mesiace otvoriť schôdzu, prezidentka môže parlament rozpustiť. "Nebudeme žiadne návrhy koalície podporovať bez ohľadu na to, či budú dobré alebo zlé," dodal Beluský. Zdôraznil, že vláda po odchode SaS stratila legitimitu a treba dať občanom možnosť zvoliť si do parlamentu svojich zástupcov nanovo. Prezident môže podľa Ústavy SR rozpustiť parlament, ak NR SR nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu.