Čísla, na ktoré sa rok čakalo: Aké zárobky priznali členovia vlády a premiér? Pozreli sme sa aj na opozíciu

BRATISLAVA - Zaujímalo by vás, koľko politici, vládni predstavitelia a ministri na čele s premiérom zarobili počas posledného roka? Rok sa totiž s rokom stretol a opäť tu máme zverejnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov, vďaka čomu si vieme pozrieť, ako sa komu "zadarilo" či kto si ako finančne či majetkovo prilepšil. Pozrite na tie sumy!

Najviac zarobil nominant OĽaNO a minister zdravotníctva Lengvarský

Vlani zarobil spomedzi členov vlády najviac minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) s príjmom 68.523 eur. Priznal podiel rodinného domu a pozemku v Ivachnovej, ale aj auto a hypotéku.

Matovič stále "nevlastní nič" a je na papieri stále bezdomovec

Nasleduje minister financií Igor Matovič (OĽaNO) so zárobkom 63.158 eur. Z Matovičových "nulových vlastníckych podielov" si už počas minulého roka robili viacerí žarty. Matovič však vtedy vysvetľoval, že tieto veci má napísané na svoje vlastníctvo práve manželka Paulína. Matovič preto nevlastní ani žiadnu nehnuteľnosť, ani hnuteľný majetok. Vyplýva to z majetkových priznaní verejných funkcionárov za rok 2021.

Remišová má nehnuteľnosť aj v zahraničí

Tretia v poradí je ministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s príjmom 62.888 eur. Tvorilo ho 61.775 eur z výkonu verejnej funkcie a 1113 eur iné príjmy. Priznala byt v bratislavskom Starom Meste a Devínskej Novej Vsi, v belgickom Etterbeeku a chatu v Pribyline. Vlastní auto, akcie spoločností a podiely v s.r.o, peniaze na účte a hypotéku.

Nasleduje vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) s príjmom 61.697 eur. Priznal rodinný dom v Trnave, trvalý trávnatý porast v Novej Bani či hypotéku. Prenajíma si byt v Londýne a auto.

Sulík vlastní úspory aj nehnuteľnosti

Exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zarobil 60.817 eur. Vlastní byt v bratislavskom Starom meste a Vinohradoch, podiel domu v Zlatých Moravciach, auto, podiely vo firme, úspory a hypotéku.

Bývalý šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) mal príjem 57.830 eur. Priznal byt s garážou a parkovacím státím na bratislavských Nivách i chatu v Senci, auto, zariadenie nehnuteľnosti, obrazy, hotovosť aj hypotéku.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zarobil 57.181 eur. Vlastní byt v Banskej Štiavnici a Rimavskej Sobote či dom v Hrubej Borši. Priznal aj dve autá a hypotéku.

Autá, chata, byt aj pozemok, to je priznanie Doležala

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s príjmom 56.684 eur, vlastní byt v Rusovciach, chatu a pozemok v Zliechove. Priznal tri autá, bytové zariadenie a elektroniku, pôžičku, financie na účte i v hotovosti a hypotéku.

Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) zarobil minulý rok 55.570 eur. Vlastní dom v bratislavskej Rači, byt v Starom Meste a chalupu v Uhliskej.

Mikulec sa nezdá, vo majetkovom priznaní uviedol aj motorku

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) mal príjem 55.482 eur. Priznal dom, pozemok i garáž v Devínskej Novej Vsi. Uviedol i motorku a výbavu domu, ale aj prostriedky na účte, podielové fondy, životnú poistku a hypotéku.

Krajniak ako zberateľ aj držiteľ zlata

O niečo menej zarobil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), a to 55.383 eur. Priznal byt v bratislavskom Starom Meste, pôdu v Eliášovciach, umelecké predmety zberateľskej hodnoty, peniaze a vklady, investičné zlato, pohľadávky, autorské práva, obchodné podiely v s.r.o a hypotéku. Spomenul aj užívanie auta v cudzom vlastníctve.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) zarobila 55.116 eur. Vlastní byt a parkovacie miesto v Žiline, uviedla aj hypotéku a nájom bytu v bratislavskom Novom Meste.

Exminister školstva Branislav Gröhling (SaS) mal príjem 54.874 eur. V priznaní uviedol byt v bratislavskom Starom Meste, úspory na účte aj hypotéku.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zarobila 54.672 eur. Vlastní podiely na pozemku a rekreačnom dome v Ľubietovej, byte a pozemku v bratislavskom Starom Meste. Priznala obchodný podiel spoločníka v s.r.o. či finančné prostriedky v banke.

Vlčanovo pomerne bohaté priznanie

Posledný je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (OĽaNO) s príjmom 44.948 eur. Priznal dom v chorvátskom Briste, dom, záhradu a zastavené plochy vo Veľkých Bošanoch, dom a reštauráciu v Devíne. Priznal motorový čln a obchodné podiely.

A čo opozícia?

U vlády a koalície však nekončíme a pozeráme sa aj na opozíciu.

Začneme lídrom opozičného Smeru-SD a niekoľkonásobným bývalým premiérom Robertom Ficom. Ten priznal zárobky z verejnej funkcie poslanca vo výške 36.720 eur a ďalších 52.600 eur v rámci "iných" príjmov. Fico tiež priznáva svoju advokátsku prax či predsedníctvo v Smere. okrem iného vlastní vinicu v bratislavskej Rači na Vinohradoch, orné pôdy v Hrušovanoch a Preseľanoch či osobné auto značky Volvo z roku 2018. Tiež priznáva úspory s 50% podielom a stavebné sporenie s takým istým podielom.

Pellegrini má byty v Bratislave aj v Banskej Bystrici

Lídrom neparlamentného Hlasu-SD je tiež bývalý premiér Peter Pellegrini. Ten z funkcie poslanca priznáva príjem 36.720 eur. V rámci nehnuteľností Pellegrini priznal byt v Banskej Bystrici, a to aj s garážovým státím. Ďalší byt má v Bratislave, kde sú až 2 miesta na parkovanie. Pellegrini priznáva aj rekreačnú chatu v obci Králiky, trávnatý porast v obci Lukavica a ostatné vlastnícke plochy v Radvani. Pellegrini priznáva aj dve hypotéky, úspory a jeden úver. Využíva tiež osobný automobil značky Volkswagen z roku výroby 2019, avšak ako hnuteľnú vec v cudzom vlastníctve.

Ďalším lídrom, na ktorého sme si posvietili, pochádza zo strany Život-NS Tomáš Taraba, ktorý priznáva 36.720 eur príjmov z funkcie poslanca. V rámci nehnuteľných vecí Taraba vlastní vinicu v Pezinku a v Limbachu, ornú pôdu vo Vištuku. Vo vlastníctve má tiež byt s garážou v bratislavskom Starom Meste, dom so záhradou a pozemok so stavbou v Pezinku a tiež pozemok vo Voderadoch.

Taraba vlastní aj 2 auta Renault a Volkswagen a tiež priznáva zariadenie domácnosti. Okrem iného poslanec priznáva aj viaceré pohľadávky, akcie spoločností či pôžičky, dve hypotéky a dva záväzky.

Nezabúdame ani na samotného predsedu parlamentu, ten priznal aj dom v Thajsku či stavbu v Dubaji

A čo by to bol za ročný prehľad majetkových priznaní politikov, keby sme v ňom opomenuli predsedu parlamentu Borisa Kollára? Ten v priznaní uvádza príjem 45.900 eur z výkonu verejnej funkcie. Nehnuteľností má Kollár uvedených tiež požehnane. Ako prvý priznal dom v Koh Samui v Thajsku, nasleduje chata v rakúskom Bergu, stavbu v Dubaji. Tu však prehľad nehnuteľností zo zahraničia nekončí. Nasleduje byt s podielom na spoločných častiach v Portals Nous v Španielsku. Nasleduje byt v Starom Meste v Bratislave, rovnako tak aj vlastníctvo niektorých spoločných častí tohto objektu. Kollár vlastní aj dva rodinné domy so záhradou v bratislavskom Starom Meste a jeden s pozemkom v Dunajskej Strede v časti Hubice.

Kollár priznáva aj vybavenie bytov, domov a chát a rovnako tak priznáva vlastníctvo niektorých umeleckých diel, šperkov či iných zberateľských predmetov. Predseda parlamentu má na konte tiež akcie, obchodné podiely, autorské práva, pohľadávky či cenné papiere.

Nezabudli sme ani Kotlebu, ktorý v parlamente v apríli skončil

V rámci opozície sa ešte pozrieme aj do kútov ĽSNS, a konkrétne na dnes už bývalého poslanca Mariana Kotlebu, ktorý za rok 2021 vyplnil svoje majetkové priznanie nasledujúco. Príjmy uvádza vo výške 36.720 eur v funkcie poslanca, no priznal aj 7.476 eur z iných zdrojov. Kým však Kotleba ešte pre kauzu šekov neprišiel o stoličku poslanca v NR SR, ale aj v banskobystrickom zastupiteľstve, priznal finančné odmeny a paušálne náhrady aj z tohto povolania. Rovnako si uvádza predsedníctvo v strane ĽSNS. Kotleba má finančný záväzok a hypotekárny úver. Vlastní dva byty v Sásovej a trvalý trávnatý porast v Krásnohorskom Podhradí.