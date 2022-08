Poslankyňa Tabák opäť prekvapuje: Tajomné odkazy na sociálnej sieti! Má záujem o lukratívny flek?!

BRATISLAVA - K politike sa dostala náhodou, no očividne jej zachutila. Reč je o nezaradenej poslankyni NR SR Romane Tabák, ktorá sa do parlamentu dostala po voľbách 2020. Zdá sa však, že jedna stolička sa jej máli a v pláne má zabojovať aj o druhú - a to už v blížiacich sa komunálnych voľbách.

To, že sa „niečo chystá“ naznačila Tabák na svojom Instagrame, kde do svojich príbehov vložila zábery z profesionálneho fotografovania, ku ktorým uviedla, že ide o fotenie na komunálnu kampaň 2022. Pri jednom zábere na ktorom má hlbší výstrih a smeje sa dokonca poznamenala, že tento nebudú „môcť použiť na billboardy.“

Archívne video: Romana Tabák sa kúpe v tatranskom potoku

Oficiálne zatiaľ Tabák nepotvrdila ani kandidatúru, ani to, o aký post by mala záujem, no podľa našich informácií sa chce uchádzať o funkciu starostky bratislavskej mestkej časti Staré Mesto. Nešlo by pritom o žiadne prekvapenie. O tejto možnosti sa špekulovalo už vo februári tohto roka. Tabák to vtedy nepotvrdila, ale ani nevylúčila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Romana Tabák

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Romana Tabák

Komunálne voľby sa konajú tentokrát naraz s voľbami do vyšších územných celkov a sú naplánované na 29. októbra 2022. Politické strany, koalície aj nezávislí kandidáti mali na podanie kandidátnych listín čas najneskôr do 30. augusta 2022.

Do politiky iba náhodou

Tabák sa do politiky dostala náhodou. Zhruba pol roka pred voľbami, ktoré sa konali vo februári 2020, prišla na bicykli pred budovu ministerstva spravodlivosti, kde líder strany OĽaNO Igor Matovič organizoval protest namierený proti vtedajšej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej. Matovičovi vtedy ponúkla pomoc.

O pár týždňov jej už zo strany volali s tým, či nechce v ich farbách kandidovať do parlamentu. Tabák prikývla a na kandidátke obsadila 44. miesto. Vďaka vysokej výhre strany vo voľbách sa stala poslankyňou. Z poslaneckého klubu bola vyhodená iba v máji tohto roka potom, ako nepodporila vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie.