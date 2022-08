Voľby 2022: Primátor Trebišova Marek Čižmár kandiduje bez súperov

Galéria fotiek (1) Marek Čižmár

Zdroj: FB / Marek Čižmár

TREBIŠOV – Post primátora Trebišova chce v jesenných voľbách obhájiť Marek Čižmár, a to opäť ako nezávislý kandidát. Ide pritom o jediného kandidáta, keďže nikto ďalší sa do volebného súboja neprihlásil. Po uplynutí termínu odovzdania kandidátnych listín to v stredu potvrdila hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová.