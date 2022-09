Romanu Tabák čaká v parlamente nová budúcnosť: Rozhodla sa prehovoriť o tom, prečo to spravila, vládu dokonca varuje!

Galéria fotiek (2) Romana Tabák dnes spolu s ďalšími dvoma nezaradenými poslancami vstupuje do klubu Sme rodina.

BRATISLAVA - Verejnosť ju už dlhšie pozná ako kontroverznú poslankyňu, ktorá sa v médiách zviditeľnila aj svojimi škandálmi a rôznymi faux pas. Teraz chce ale všetko zahodiť za hlavu a pokračovať v ďalšej práci poslankyne, avšak už v novom drese. Jej vstup do klubu Sme rodina sa dal rátať doslova na hodiny a dnes to prišlo. Tabák prestupuje do klubu spolu s ďalšími dvoma poslancami a pre Topky povedala, prečo sa tak rozhodla a čo ju k tomu viedlo.