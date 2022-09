Na miesto ministra hospodárstva je na stole viacero mien: Podľa Matoviča Sulík uteká od zodpovednosti

BRATISLAVA - Na miesto nástupcu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) je na stole viacero mien. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Sulík podal demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej v stredu (31. 8.).

"To, čo si každý uvedomuje, je, že je to miesto, ktoré bude najviac exponované," podotkol predseda vlády s tým, že to tak bolo aj v čase pandémie, keď hľadali nového ministra zdravotníctva. Zopakoval, že konkrétne mená nástupcu Sulíka najprv predstaví prezidentke.

Premiér Heger nechcel prezradiť meno možného nástupcu Sulíka, najskôr chce nomináciu ukázať prezidentke

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.

Sulík podal demisiu, SaS je ochotná rokovať o návrhoch OĽANO po odchode Matoviča

Sulík podľa Matoviča uteká od zodpovednosti

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič naďalej neplánuje odstúpiť z funkcie. Trvá najprv na splnení desiatich bodov, ktoré hnutie OĽANO predložilo. Uviedol to po piatkovom rokovaní vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal cenami energií. Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vyzval, aby neutekal pred zodpovednosťou.

Matovič nerozumie prístupu Sulíkovho rezortu pri cenách energií, napriek tomu ho volá späť

"Na sto percent neodstúpim. A odstúpim iba vtedy, keď splníme desať bodov pomoci domácnostiam, pomoci ľuďom. A jeden z toho je práve to, aby sme splnili to, čo Richard Sulík sľúbil, že budú mať zmrazené ceny energií," vyhlásil Matovič. Vylúčil, že by oznámil rezignáciu v pondelok (5. 9.). Podľa svojich slov cíti viac ako 90-percentnú podporu aj v poslaneckom klube OĽANO.

Matovič si želá, aby Sulík zostal ministrom. "Ale nie pre jeho odbornosť, ale aby neodchádzal od spackanej roboty," zdôvodnil. Pripustil, že nájsť zaňho náhradu v aktuálnej situácii, bude náročné.