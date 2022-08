Naď o KAUZE vrtuľníka pre Geissovcov: Naposledy a komplexne! TOTO je dôkaz, Sulíkova požiadavka bola šialená

Minister Naď sa rozhodol raz a navždy ukončiť kauzu, o ktorej bol sám prekvapený, že sa dostala na svetlo sveta. "Keď niekto nemá argumenty, používa silné slová, aby nimi prekryl podstatu. Tak teda poďme faktograficky a vecne," napísal na sociálnej sieti.

Na koaličnú radu som šiel pro forma, Sulík to zablokoval

Už včeraj na tlačovke po rokovaní vlády povedal, že ak to bude potrebné, zverejní aj dokument. A tak sa aj stalo. Jeho reakcia prišla krátko po tom, ako Richard Sulík uviedol, že šéf obrany o ňom šíri klamstvá. Zopakoval, že rokovanie o darovaní systému S-300 na Ukrajinu nebolo jednoduché. "Bolo mimoriadne náročné a komplexné," uviedol s tým, že sa riešila náhrada v podobe Patriotu s USA, preplatenie hodnoty systému S-300 z peňazí EÚ, odbornú návštevu z Ukrajiny a súbežne prebiehali národné aj medzinárodné rokovania a ďalšie procesy v utajenom režime.

O všetkom boli detailne informovaní všetci traja najvyšší ústavní činitelia, ale tiež viacerí ministri, najmä Ivan Korčok, pochopiteľne. "Jednoducho veľká vec, ktorá aj nejakú dobu trvala a vyžadovala si veľkú koordináciu a veľa konzultácií. Keď bolo všetko konečne dohodnuté, išiel som s tým (viac-menej pro forma) na koaličnú radu, kde som očakával finálne politické odobrenie, aby som to mohol predložiť na vládu. To sa však na moje obrovské prekvapenie nestalo, pretože Richard Sulík to zablokoval," uviedol.

Obísť sme ho nemohli

"Počúvali sme o zaťahovaní Slovenska do konfliktu, o tom, že Rusi nám to zrátajú s plynom, atď. atď. atď. a ešte horšie, ako z veľkej knihy ruskej propagandy. Každý, kto pozná Sulíkov geopolitický vesmír (a to teda nie je málo ľudí), vie veľmi dobre, o čom hovorím a vôbec ho to neprekvapuje," uviedol.

Prvýkrát to teda na koaličnej rade neprešlo kvôli postoju Sulíka. "Ak by niekto povedal, že sme ho mali obísť, no tak to sa nedalo, keďže MH SR vydáva vývozné licencie na vojenský materiál. Na základe potreby ďalšej diskusie bola premiérom k tejto téme zvolaná ďalšia koaličná rada a potom v rôznych personálnych zloženiach prebehla v menších formátoch zainteresovaných ľudí ešte niekoľkokrát," opísal Naď.

Sulík podľa ministra "cez rôzne výhovorky" dospel k tomu, že rezort hospodárstva nemôže vydať vývoznú licenciu, lebo to "právna situácia neumožňuje". "Konzultoval som situáciu aj s Ivanom Korčokom a ten vo veci pomáhal, rovnako ako aj Martin Klus. Všetci ostatní koaliční lídri a ľudia, ktorí do toho mali čo povedať, boli ZA. Všetci. Aj vnútri SaS bola k tomu diskusia, na základe ktorej prišla v dobrej viere (naozaj) pomôcť ministerka Kolíková," uviedol s tým, že nakoniec sa cesta našla a licencia už problémom nebola a na vláde nakoniec návrh schválili.

Sulíkova požiadavka mi prišla šialená

Dôležité však podľa Naďa bolo to, čo sa stalo počas hľadania cesty. "Richard Sulík mi súkromne oznámil, že on to teda blokovať nebude, keď to všetci tak veľmi chceme, ale v máji prídu Geissovci na Slovensko a chcel by pre nich vojenský Black Hawk. Dohodnime sa a obaja si vyjdeme v ústrety," uviedol Naď.

"Prišlo mi to neskutočné, až šialené, že pri tak strategickej veci, akou je pomoc zachraňovať životy na Ukrajine, sa bavíme o "zobchodovaní" tejto veci za vrtuľník pre Geissovcov. Povedal som však, že OK, ale chcem to oficiálne na papieri od zodpovednej štátnej organizácie, ktorá to bude zastrešovať a ktorej pri tom budú teda asistovať OS SR svojim prostriedkom, čo zákon umožňuje," ozrejmil Naď s tým, že neskôr zistil, že to bude štátna organizácia Slovakia.Travel.

List s požiadavkou prišiel od Slovakia.Travel aj oficiálne. "Pričom ako vidíte, nejde o žiadne "zisťovanie možností" či ako to Sulík nazval pred médiami. Išlo o presnú požiadavku, ktorá bola splánovaná a odkonzultovaná vopred a ten list už bol len pro forma, aby sme na základe toho mohli konať. Na vedomie to išlo ako vidíte aj Sulíkovi, aby videl, že jeho pokyn bol splnený," uviedol.

Toto by bol naozaj prúser

Pár dní pred akciou Naď volal s Andrejom Doležalom (patrí pod neho Slovakia.Travel) a aj s riaditeľom Mikom a dohodli sa, že je to absolútny nezmysel, aby sa to realizovalo vojenským vrtuľníkom a celú vec zrušili. "Toto by bol naozaj prúser a nikto z nás na tom participovať nechcel. Mimochodom, prišiel za mnou potom aj náčelník GŠ OSSR, že je veľmi vďačný, že sme to zrušili a on nemusel vojakov ťahať do takej absurdity," vysvetlil minister obrany.

"Dnes už viem, že Sulík žiadal vrtuľník okrem mňa aj od ministra vnútra a od neho dokonca aj štátnu ochranku pre Geissovcov. Aj on odmietol vyhovieť obom požiadavkám. To akože všetci klameme, pán Sulík?" pýta sa Naď. "Veru je to tak, že až keď Richard Sulík zistil, že vrtuľníky sme odmietli dať (obrana aj vnútro), vybavil na akciu súkromný vrtuľník. Od J&T. Toto je celá pravda. Pokiaľ sme sa nedohodli, že dám vrtuľník na Geissovcov, dovtedy nebola cesta na licenciu. Keď bol vrtuľník dohodnutý, cesta sa našla… Absurd? Áno. A je mi ľúto, že som ho vtedy priamo s tým neposlal kadeľahšie. Išlo mi však o vec. Mea culpa," dodáva Naď s tým, že to nikdy nechcel dať verejne von.